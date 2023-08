Cambio programmazione per Terra Amara a partire dal 2 settembre 2023. Le novità riguarderanno il ritorno della soap opera turca nella fascia del sabato pomeriggio, dopo la sospensione degli ultimi mesi.

Un ritorno che non deluderà le aspettative dei fan, i quali potranno tornare a seguire la soap 7 giorni su 7, ma al sabato andrà in onda una puntata ridotta e non extra large come accadeva in passato.

La soap Terra amara anche al sabato: come cambia la programmazione dal 2 settembre

Il cambio programmazione di Terra amara prenderà il via sabato 2 settembre, quando ci sarà spazio per il ritorno degli episodi inediti anche nella fascia oraria che attualmente è occupata da Scene da un matrimonio, il programma condotto da Anna Tatangelo.

L'appuntamento con la soap opera tornerà in onda nella fascia oraria che va dalle 14:10 alle 14:45, la stessa che già occupa nel daytime feriale della rete ammiraglia Mediaset.

Di conseguenza, almeno per il momento, non ci sarà un ritorno al sabato con le puntate speciali della durata di due ore, così come è accaduto tra l'autunno e l'inverno scorso.

Le soap tornano anche al sabato pomeriggio: da Terra amara a La Promessa

Il motivo di queste puntate ridotte è dovuto alla presenza nel palinsesto del sabato pomeriggio de La Promessa e My home my destiny, le altre due soap di successo trasmesse su Canale 5, che saranno regolarmente in onda anche nel weekend.

Così dal 2 settembre lo schema delle soap del daytime feriale si ripeterà anche in quello festivo: si partirà con Beautiful alle 13:40, a seguire poi Terra amara, alle 14:45 La Promessa e infine My home my destiny.

Confermato l'appuntamento con la soap opera turca anche nel daytime domenicale di Canale 5, a partire dalle 14:35 circa.

Tuttavia dal 17 settembre le redini del pomeriggio festivo torneranno nelle mani di Amici di Maria De Filippi e a seguire Verissimo condotto da Silvia Toffanin.

Demir spiazzato dalle indagini sulla morte di Hunkar: anticipazioni Terra amara

Cosa succederà in queste nuove puntate della soap opera turca? Le anticipazioni di Terra amara rivelano che per Demir arriverà il momento di scoprire cosa è successo alla mamma, dopo averne ritrovato il corpo senza vita in un campo abbandonato.

Le indagini della polizia metteranno nei guai Sevda.

La donna verrà accusata di essere la responsabile di quanto è successo e per tale motivo portata in carcere.

Un duro colpo per Demir, che resterà incredulo di fronte alla colpevolezza della donna, che ha sempre considerato una sorta di seconda mamma. Behice riuscirà a salvarsi?