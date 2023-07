Le anticipazioni riguardanti le nuove puntate di Terra Amara, rivelano che Sevda verrà arrestata con l'accusa di aver assassinato Hunkar. La cantante finirà in manette proprio nel corso dei funerali della madre di Demir. Ad incastrarla sarà stata la vera autrice del delitto, ossia Behice. Fortunatamente, Sevda riuscirà ben presto a dimostrare la sua innocenza e tornerà in libertà.

Sevda arrestata con l'accusa di aver ucciso Hunkar

Terra amara continua ad appassionare il pubblico di Canale 5, grazie alle trame sempre avvincenti e mai banali. Nel corso delle prossime puntate, i telespettatori assisteranno alla morte di Hunkar Yaman.

La madre di Demir verrà assassinata da Behice la quale, almeno per il momento, riuscirà a farla franca. Dopo averla pugnalata al petto, la zia di Mujgan inscenerà una rapina sviando quindi tutti i sospetti. La morte di Hunkar, come prevedibile, sconvolgerà tutta la comunità di Cukurova. In primis il figlio Demir e il suo promesso sposo Fekeli. Dando uno sguardo alle anticipazioni, si scoprirà che la polizia comincerà immediatamente ad indagare sul delitto. Le indagini porteranno gli inquirenti ad un arresto clamoroso e inaspettato. Sarà infatti Sevda, l'ex amante di Adnan Yaman senior a finire in manette con l'accusa di aver assassinato Hunkar.

Behice incastra Sevda per la morte di Hunkar: spoiler Terra amara

Come si arriverà a questo arresto? Ebbene, sarà Behice a fare in modo che la colpa ricada su Sevda. La zia di Mujgan incastrerà la donna e lo farà nascondendo in casa della cantante i gioielli rubati ad Hunkar. Nel dettaglio, Behice approfitterà dell'assenza di Sevda, andata alla veglia funebre della signora Yaman, per piazzare la refurtiva in casa sua, avvertendo poi in forma anonima gli inquirenti.

La polizia quindi, dopo questa segnalazione, perquisirà l'abitazione dell'ex amante di Adnan senior, ritrovando i gioielli. Sarà chiaro che la donna sia finita nella trappola di Behice. Gli inquirenti andranno subito ad arrestare Sevda e lo faranno proprio nel bel mezzo del funerale di Hunkar, a cui la donna aveva deciso di partecipare per stare accanto a Demir.

Sevda riesce a dimostrare la sua innocenza nelle nuove puntate di Terra amara

L'arresto di Sevda getterà ancora più nello sconforto Demir il quale, dopo aver perduto la madre Hunkar, si ritroverà quella che ritiene la sua seconda madre in carcere. Demir crederà alla colpevolezza di Sevda? Con il prosieguo delle puntate, si vedrà la donna disperata dopo il suo arresto. Griderà a gran voce la sua innocenza, ma gli inquirenti non le crederanno, visto che avranno ritrovato proprio in casa sua i gioielli spariti di Hunkar. Anche Demir comincerà seriamente a dubitare di Sevda. L'unica a credere alla sua innocenza sarà Zuleyha. Alla fine, l'ex amante di Adnan riuscirà a dimostrare la sua innocenza. Durante l'udienza dinnanzi al giudice, la donna porterà le prove che dimostreranno che, nel momento dell'uccisione di Hunkar lei era in casa.

Pertanto non può essere stata lei ad uccidere la madre di Demir. Il giudice quindi, la rimetterà in libertà. I rapporti tra Demir e Sevda come prevedibile, non saranno più quelli di prima. La cantante sarà molto amareggiata, visto che Demir aveva dubitato della sua innocenza. Ma le cose ben presto cambieranno, visto che i due si riconcilieranno grazie anche all'intervento di Zuleyha. Il piano di Behice per incastrare Sevda non sarà andato a buon fine. Resta da capire cos'altro studierà la zia di Mujgan pur di farla franca per l'omicidio di Hunkar. Per scoprirlo, non resta che seguire le prossime anticipazioni di Terra amara.