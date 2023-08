Terra amara continua con nuovi appuntamenti su Canale 5, e le anticipazioni del 25 e del 27 agosto annunciano momenti difficili per Demir. Al funerale di Hunkar i gendarmi arresteranno Sevda con l'accusa di omicidio. Per Yaman sarà doloroso sapere che ci sono delle prove schiaccianti contro la donna. Nel frattempo Behice gioirà della riuscita del suo piano e Mujgan andrà a scusarsi con lei per aver dubitato della sua onestà.

Anticipazioni Terra amara: Sevda in arresto

Le anticipazioni di Terra Amara raccontano che nelle puntate di venerdì 25 e domenica 27 agosto verrà dedicato ampio spazio per Sevda.

La donna si presenterà al funerale di Hunkar per stare accanto a Demir in un momento così delicato e nello stupore generale verrà arrestata. I gendarmi arriveranno nel mezzo della cerimonia funebre e porteranno via Sevda con l'accusa di aver ucciso Hunkar. Demir non riuscirà a credere che la donna abbia potuto commettere un simile reato, ma quando si recherà in commissariato per dire la sua dovrà ricredersi. Gli inquirenti lo informeranno del fatto di aver trovato in casa di Sevda i gioielli che Hunkar indossava il giorno della sua morte. A quel punto Demir sarà disperato e tornerà da Zuleyha.

Anticipazioni puntate di venerdì 25 e domenica 27 agosto: i sensi di colpa di Demir

Le puntate di Terra amara di venerdì 25 e domenica 27 agosto vedono protagonista Demir, deluso profondamente da Sevda.

Sarà molto combattuto sulla colpevolezza della donna, ma le prove schiaccianti a suo carico lo faranno dubitare della sua innocenza. Demir si sfogherà con Zuleyha e sarà in preda ai sensi di colpa, perché si sentirà responsabile per la morte di Hunkar: se non avesse fatto entrare Sevda nella sua vita, non sarebbe accaduto nulla di così tragico.

Zuleyha proverà a consolarlo, dicendogli che nonostante le prove che la incastrano, secondo lei Sevda non è colpevole.

Le scuse di Mujgan alla zia, che non parte più per Istanbul

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Zuleyha avrà tutte le ragioni a pensare che qualcosa non quadra nell'arresto di Sevda. La donna, tuttavia, sarà ancora lontana dall'individuare la vera colpevole, Behice, che in quel momento gioirà per la riuscita perfetta del suo piano.

Far trovare agli inquirenti i gioielli della vittima sarà una mossa astuta per la zia di Mujgan, che almeno per il momento potrà dormire sonni tranquilli. Un'ulteriore soddisfazione per la dark lady arriverà dalla nipote che si scuserà con lei. Mujgan chiederà perdono alla zia per averla accusata dell'omicidio di Behice e la convincerà a restare a Cukurova.