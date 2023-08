Nella puntata di Terra Amara che andrà in onda domenica 6 agosto con un doppio appuntamento, Yilmaz riaccompagnerà Adnan a casa consegnandolo tra le braccia di Zuleyha, a questo punto lo scontro con Demir sarà inevitabile davanti ai giornalisti. Intanto, Fikret scoprirà il mandante delle operazioni per l'acquisizione delle terre di Cukurova. Successivamente, Yilmaz tornerà a casa e avrà subito un'accesa discussione con sua moglie Mujgan, mentre Fekeli sarà preoccupato per suo nipote.

Invece, Behice consegnerà il falso passaporto ad Ali Rahmet che quindi scoprirà l'inganno del figlio di Musa.

Infine, Fikret diventerà il nuovo eroe del paese e riceverà degli onori dal sindaco

Yilmaz riconsegna Adnan tra le braccia di sua madre

Nella prima parte della puntata di Terra Amara, Yilmaz riporterà suo figlio a villa Yaman e lo riconsegnerà a Zuleyha. Dopodiché si avvicinerà a Demir e, davanti ai giornalisti, gli dirà di non essere spietato come lui, tanto da allontanare il bambino da sua madre: questo è appunto il motivo per cui l'ha riportato alla tenuta.

Nel frattempo, Fikret sequestrerà Erol e lo costringerà con la forza a fare il nome del malintenzionato che vuole mettere le mani sulla città di Cukurova: il sottosegretario Cekirceli.

Behice mostra i falsi passaporti di Fikret ad Ali Rahmet

Successivamente, Mujgan penserà che Yilmaz ami soltanto Adnan, il figlio avuto da Zuleyha, e non Kerem Ali che invece è stato concepito con lei. Nello stesso momento, Akkaya ritornerà a casa, ascolterà la conversazione e non perderà occasione per discutere con sua moglie per le parole dette.

A questo punto, Yilmaz ribadirà di volere il divorzio, ma la dottoressa Hekimoglu ammetterà di amarlo ancora.

Tuttavia, la diatriba verrà fermata da Fekeli che confesserà di essere molto preoccupato per suo nipote. A questo punto, Behice racconterà tutta la verità ad Ali Rahmet: è stata nella camera di Fikret e ha preso i suoi passaporti scoprendo sia un impostore.

Fikret diventa il nuovo eroe di Cukurova in Terra Amara

Nella parte finale della puntata di Terra Amara, Fikret tornerà a casa e dirà a Fekeli di aver scoperto chi vorrebbe impossessarsi delle terre di Cukurova e di averlo denunciato alla gendarmeria.

Dal suo canto, Ali Rahmet non saprà come affrontare con il "nipote" la questione dei passaporti che dimostrano che l'uomo non sia chi dice di essere. Infatti, il padrino di Yilmaz continuerà a chiedersi il motivo per il quale il figlio di Musa l'abbia salvato durante l'agguato. Infine, il sottosegretario Cekirceli verrà arrestato e, al circolo, Fikret riceverà degli onori ufficiali dal sindaco per aver spianato il malintenzionato.