Nuove tempeste si abbatteranno nelle puntate del 9 e 10 agosto di Terra Amara. Un personaggio della soap opera perderà la vita in seguito a un omicidio, lasciando i suoi cari e il suo amato a un passo dal fatidico "sì lo voglio". Si tratta di Hunkar e tutto avverrà per mano della perfidia di Behice. Vedendosi scoperta dalla sua rivale, la quale la spingerà a lasciare il paese. La zia di Mujgan non esiterà a sporcarsi le mani di sangue. Tutto avverrà poco dopo la proposta di matrimonio che Fekeli farà alla sua amata, con la speranza di porre fine all'odio tra Yilmaz e Demir.

Per quanto riguarda Zuleyha sarà ancora delusa per il gesto scioccante commesso dall'uomo che ama. Proprio per questo motivo la donna chiederà a Yilmaz si starle alla larga.

Anticipazioni Terra Amara del 9 agosto: Zuleyha aiuta Sevda

Hunkar avrà occasione di interagire con Sevda, ovvero l'amante del defunto marito, ma la madre di Demir non spenderà parole gentili con la donna, in quanto le dirà che il figlio si è preso cura di lei, non perché ci tenesse ma soltanto per rispettare le ultime volontà del padre. Sconsolata, Sevda inizierà a prendere le distanze dalla gente di Cukurova, tuttavia ci penserà Zuleyha Altun a tenderle una mano.

Nel frattempo a casa di Fekeli si parlerà di Fikret e della sua misteriosa identità.

Quando Behice e Ali Rahmet porgeranno al ragazzo il suo passaporto falso, Fikret non esiterà a fornire una valida giustificazione dicendo di aver utilizzato quei documenti per fuggire dalla Germania. A quanto pare è ricercato dalla polizia, visto che è stato incastrato da un suo socio d'affari. Questa spiegazione continuerà a insospettire Behice, la quale sarà del tutto convinta che il ragazzo intenda solamente mettere mano sulla consistente eredità di Fekeli Ali Rahmet.

Terra amara spoiler del 10 agosto: Zuleyha intima a Yilmaz di starle lontano

All'interno dell'appuntamento di Terra amara del 10 agosto ci sarà aria di tempesta. Avendole rapito il figlio senza dirle niente, e avendola fatta disperare, Zuleyha non sembrerà in alcun modo intenzionata a perdonare Yilmaz per il gesto. Per questo motivo quando Akkaya cercherà di avvicinarsi a lei, la donna lo respingerà, intimandogli di starle il più lontano possibile.

Contemporaneamente qualcuno avrà in mente un'idea per far cessare la guerra fra le famiglie Akkaya e Yaman.

Hunkar e le prove contro Behice

Le anticipazioni della soap opera turca rivelano che Fekeli chiederà a Hunkar di sposarlo. L'uomo sarà del tutto convinto che il loro amore possa essere d'esempio, e frenare la lunga faida tra Yilmaz e Demir. Peccato che poco dopo accadrà qualcosa di drammatico, che porterà via la vita di Hunkar. Tutto avrà inizio quando la donna si presenterà al cospetto di Behice con un fascicolo in mano. All'interno del documento ci sono le prove che dimostrano come Behice abbia fatto fuori i suoi due precedenti mariti. Quando Hunkar le chiederà di lasciare per sempre Cukurova, si consumerà il delitto. Behice non si farà alcun problema a pugnalare a morte la madre di Demir.