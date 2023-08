Nella soap opera turca Terra Amara ci sarà un colpo di scena per Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek) e Demir Yaman (Murat Ünalmış), dopo aver affrontato il terribile lutto di Yilmaz Akkaya (Ugur Gunes): i due coniugi apprenderanno che diventeranno nuovamente genitori, ma questa terza gravidanza avrà un epilogo tragico. La fanciulla perderà il bambino a causa di un incidente stradale.

Fikret Fekeli (Furkan Palali), invece verrà a conoscenza che sua madre Musa non fu mai stuprata da Adnan Yaman: a raccontare la verità al ragazzo sarà la zia Luftiye Duman (Hülya Darcan), facendolo sprofondare in un pianto disperato.

Spoiler turchi, Terra amara: Zuleyha abortisce a causa di un incidente stradale

Nei nuovi episodi della telenovela di successo, ci sarà una svolta per la protagonista assoluta Zuleyha. Dopo la drammatica morte di Yilmaz Akkaya, la fanciulla tornerà a vivere alla tenuta con il marito Demir, il quale le rimarrà accanto in questo momento doloroso. Il ricco imprenditore con il passare dei giorni, mostrerà un nuovo lato del suo carattere alla consorte, lasciandosi le loro incomprensioni alle spalle. Ben presto Altun avrà dei malesseri e dopo essersi allarmata per un ritardo, si sottoporrà a un test di gravidanza e scoprirà di aspettare il terzo figlio: quando la sua amata annuncerà l’inaspettata notizia, il ricco imprenditore farà dei salti di gioia.

Purtroppo la felicità di Zuleyha avrà breve durata, poiché avrà un terribile incidente stradale mentre sarà diretta dal ginecologo con la sua automobile: la fanciulla riuscirà a sopravvivere grazie all’intervento della nuova dottoressa Umit Kahraman (Hande Soral), mentre per il suo terzo figlio non ci sarà niente da fare. L’aborto di Zuleyha ovviamente sconvolgerà il marito Demir, il quale si augurerà che la sua amata torni presto a casa per ricongiungersi con lui e i figli Adnan e Leyla.

Arriva Lutfiye a Cukurova, Fikret si lascia andare alle lacrime

Sempre dagli spoiler turchi, si evince che al centro della scena ci sarà anche Fikret, il nipote di Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik). Il ragazzo scoprirà che in realtà sua madre non fu violentata dal suo defunto padre Adnan Yaman. A raccontare la verità al giovane ci penserà Lutfiye, la sorella di Musa: in particolare la donna giungerà a Cukurova e farà sapere al nipote che sua madre intraprese una relazione clandestina con Yaman Senior in passato, e per dimostrargli di non averlo ingannato gli consegnerà una lettera scritta proprio dalla stessa.

A questo punto Friket si lascerà andare alle lacrime, e sua zia lo inviterà a mettere fine alla sua spietata vendetta contro gli Yaman.