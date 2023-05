In Terra Amara Züleyha sarà vittima di un grave incidente stradale, ma grazie al tempestivo intervento di Ümit riuscirà a salvarsi. Tuttavia il suo quadro clinico sarà abbastanza critico, visto che la ragazza è anche incinta del suo terzo bambino.

A causa del grave impatto con l'auto si procurerà un'emorragia cerebrale che verrà bloccata grazie a un intervento chirurgico. La vita di Züleyha sarà salva, ma non quella del bimbo che porta in grembo.

Züleyha vittima di un incidente stradale

Züleyha si emozionerà tanto quando scoprirà di aspettare il suo terzo figlio.

Il bambino arriverà in un momento in cui lei e Demir sono veramente innamorati, e le cose non potrebbero andare meglio di così. Per scoprire le condizioni del piccolo deciderà di andare dal ginecologo.

Mentre sarà in strada verso l'ospedale, noterà che la macchina ha qualcosa che non va. L'auto inizierà a sbandare e tutto dipenderà da una tanica d'olio che è stata rovesciata sulla carreggiata. Züleyha proverà a bloccarla, ma i freni saranno fuori uso. Perderà completamente il controllo della vettura, andando a sbattere contro un albero. Colpirà violentemente la testa contro il volante, procurandosi una grave ferita al volto.

Züleyha scampa alla morte grazie a Ümit

Proprio in quel momento passerà Ümit, intenta a recarsi a Villa Yaman per raccontare a Züleyha della sua tresca clandestina con Demir.

Quando vedrà Züleyha priva di sensi dentro quell'auto, penserà subito di compiere la sua vendetta e di lasciarla morire.

Però i principi deontologici ed etici della sua professione da medico la porteranno a fare la cosa giusta. Fermerà un'auto con a bordo tre uomini e insieme la porteranno in ospedale. Grazie all'intervento di Ümit, Züleyha verrà salvata da morte certa.

Züleyha perde il bambino

Tutta Çukurova sarà in pensiero quando scoprirà dell'incidente di Züleyha e in ospedale arriverà subito Demir. Intanto la giovane si troverà in sala operatoria per un delicato intervento chirurgico. In ospedale arriverà anche Sevda che proverà a calmare un Demir che piangerà in maniera inconsolabile.

A ogni modo, l'operazione a cui verrà sottoposta Züleyha avrà esito positivo: i medici riusciranno a fermare l'emorragia cerebrale.

Ci sarà, però, anche una brutta notizia: Züleyha nell'incidente ha perso il terzo figlio.

Demir rimarrà scioccato, finalmente lui e Züleyha stavano incominciando a vivere il loro periodo migliore, invece una nuova tragedia è piombata nella loro vita come un fulmine a ciel sereno. L'unico pensiero di Demir, però, sarà che Züleyha possa riprendersi presto, anche per raggiungere i suoi due figli che hanno tanto bisogno di lei.