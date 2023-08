La 23esima edizione di Amici debutterà su Canale 5 a metà settembre ma già oggi, giovedì 3 agosto, si rincorrono molte voci sul cast che sarà ufficializzato nel corso della prima puntata. Amedeo Venza ha riportato la smentita di Leon Cino su un suo possibile ritorno nella scuola nel ruolo di professore, ma ha anche ipotizzato la sostituzione di Raimondo Todaro con il giudice del serale Giuseppe Giofrè.

Aggiornamenti sui protagonisti di Amici

La scuola di Amici riaprirà i battenti tra un mese e mezzo circa, quindi quelli che circolano in questo periodo sono solo rumor sui cambiamenti che potrebbero essere apportati al cast della scorsa edizione.

Da settimane si vocifera del probabile addio di Arisa (che sarebbe pronta a tornare in Rai, per la precisione nella giuria di The Voice Kids), ma anche di quello di Raimondo Todaro: sono questi i due professori che secondo giornalisti e fan rischierebbero maggiormente il posto.

Il 2 agosto, inoltre, Amedeo Venza ha parlato di una possibile sostituzione nella commissione di danza: oltre ai riconfermati Alessandra Celentano ed Emanuel Lo, ad insegnare ai nuovi ballerini della scuola potrebbe essere anche un vincitore del talent-show, nonché giudice dell'ultimo serale.

Novità in arrivo ad Amici

"Potrebbe esserci un importante cambio ad Amici. Fuori Todaro e dentro Giuseppe Giofrè, che da giudice diventerebbe professore", ha fatto sapere Venza in una storia instagram del 2 agosto.

Secondo l'influencer, dunque, anche Raimondo non dovrebbe essere riconfermato nel cast della nuova edizione del talent Mediaset, anzi Maria De Filippi e i suoi collaboratori avrebbero già pronto il nome del suo sostituto.

Le voci sull'addio del maestro di ballo latinoamericano impazzano in rete sin da quando si è conclusa la 22esima stagione del programma, quella vinta da Mattia Zenzola (che di recente è al centro del Gossip per un rumor che lo vorrebbero in coppia con Benedetta Vari, sua partner di scena al serale).

Il siciliano potrebbe lasciare il posto al danzatore che ha anche vinto il format di Canale 5 alcuni anni fa, lo stesso che in primavera ha giudicato le performance degli allievi assieme a Michele Bravi e a Cristiano Malgioglio.

La precisazione del vincitore di Amici

Sempre dando un'occhiata al profilo Instagram di Amedeo Venza, si apprende che un altro vincitore di Amici non tornerà nel cast.

Qualche settimana fa si è vociferato del possibile esordio di Leon Cino nel ruolo di professore di ballo della scuola, ma è stato lui stesso a precisare che non sarà così.

In una conversazione che ha avuto in privato con l'influencer pugliese, il coreografo ha smentito le recenti indiscrezioni con il sorriso e definendole anche molto divertenti.

Giuseppe Giofrè, invece, non si è ancora esposto sui rumor che lo vorrebbero candidato alla cattedra che per due anni è stata occupata da Raimondo Todaro: se questa sostituzione avverrà davvero, lo si saprà soltanto il giorno in cui sarà registrata la prima puntata della 23esima edizione (la messa in onda è prevista per domenica 17 settembre, ma le riprese dovrebbero svolgersi con qualche giorno d'anticipo).

Per quanto riguarda il resto del corpo docente, non dovrebbero esserci altre sorprese: Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi, Alessandra Celentano ed Emanuel Lo vanno verso la riconferma.

Arisa, invece, dovrebbe lasciare il cast ma ancora non si conosce il nome di chi potrebbe rimpiazzarla: si è parlato dei possibili debutti nella commissione interna di Emma Marrone e Alessandra Amoroso, ma per ora queste restano chiacchiere che non hanno trovato riscontri ufficiali.