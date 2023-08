Le anticipazioni delle nuove puntate di Terra Amara destinate al pomeriggio di Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per nuovi clamorosi colpi di scena legati in primis alla morte di Hunkar.

Non sarà per niente facile accettare e superare la morte della donna, che per anni è stata un punto di riferimento per gli abitanti di Cukurova.

Azize, ad esempio, mamma di Hunkar, si lascerà andare ad un momento di grande dolore e dopo una visita al cimitero da sua figlia, chiederà addirittura di essere seppellita lì.

Azize disperata per la morte di sua figlia Hunkar: anticipazioni Terra amara

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Terra amara che andranno in onda prossimamente su Canale 5, rivelano che per Azize non sarà per niente facile affrontare e superare il dramma della morte di sua figlia.

Per la donna sarà un vero e proprio colpo al cuore e per tale motivo non riuscirà a darsi pace in fretta, complice anche l'assenza della verità legata al responsabile che ha ucciso la donna.

E, così, gli spettatori avranno modo di assistere ad una scena a dir poco straziante che vedrà protagonista Azize, la quale si recherà al cimitero per far visita alla tomba di sua figlia e si lascerà andare ad un durissimo sfogo.

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Azize si mostrerà particolarmente colpita e provata, e nel far visita alla tomba della figlia, chiederà addirittura di essere seppellita lì, accanto a lei.

Azize vuole farsi seppellire con sua figlia: anticipazioni Terra amara nuove puntate (Video)

"C'è spazio qui, se scavano un altro posto, posso dormire qui, è bello qui.

Ci sono alberi ovunque, non avere paura figlia mia, dormirò accanto a te", ripeterà la nonnina della soap opera turca a dir poco disperata.

"Eri solita venire a letto con me quando avevi paura. Quindi premeresti la testa contro il mio petto e diresti: mamma sono così spaventata. Non avere paura figlia mia, non temere, non c'è niente da temere.

La mamma è con te", continuerà a ripetere Azize.

"Non avere paura figlia mia, non avere paura", continuerà a ripetere la donna in una valle di lacrime.

Volano gli ascolti della terza stagione di Terra amara su Canale 5

E, a quel punto, Demir e Zuleyha che assisteranno alla straziante scena in lontananza, decideranno di intervenire per riprendere la nonnina e portarla a casa.

La morte di Hunkar, quindi, non sarà affatto facile da gestire e superare nel corso delle prossime puntate di questa fortunata terza stagione della soap opera, la quale continua a registrare ottimi ascolti nella fascia del primo pomeriggio, con picchi che hanno toccato anche il muro del 28% di share su Canale 5 e quasi tre milioni di affezionatissimi spettatori.