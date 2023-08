Nella prossima puntata di Terra Amara che andrà in onda mercoledì 30 agosto su Canale 5, Sevda verrà scagionata dal tribunale e Demir cercherà di farsi perdonare da parte sua.

Intanto, alcuni degli abitanti di Cukurova non crederanno alla sentenza emessa dal giudice e proveranno a farsi giustizia da soli: un gruppo di persone vorrà bruciare la casa dell'ex cantante per poi linciarla. Infine, Sevda si trasferirà momentaneamente a villa Yaman, ma non tutti i presenti accetteranno con piacere di ospitarla.

Il tribunale di Cukurova scagiona Sevda dalle accuse

Nella prima parte della puntata di Terra Amara, il giudice chiederà all'avvocato difensore di esporre le proprie prove per dimostrare l'innocenza dell'ex cantante Sevda, così il legale chiamerà a testimoniare un giovane il quale confermerà che la donna si trovava a casa nel momento dell' assassinio. A questo punto, il tribunale emetterà la sentenza definitiva che farà cadere le accuse contro la signora, scagionandola sotto gli occhi increduli di Fekeli e Demir. Quest'ultimo proverà a chiedere perdono all'amante di suo padre Adnan, tuttavia la donna non sembrerà accettare le scuse.

Ozcan raduna un gruppo di persone per linciare Sevda

Successivamente, gli abitanti di Cukurova apprenderanno la sentenza del giudice ma non tutti riusciranno ad accettarla: Ozcan radunerà alcune persone che continuano a credere che sia stata proprio Sevda a uccidere Hunkar.

Per farsi giustizia, quindi, il gruppetto si recherà a casa dell'ex cantante per dare fuoco alla sua casa, per poi provare a linciarla in strada per vendicare la morte della signora Yaman.

Ma proprio in quello stesso momento, Zuleyha si troverà nei paraggi e vedendo Sevda in difficoltà deciderà di aiutarla, salvandole la vita.

Infine, la signorina Altun sceglierà di proteggere la donna portandola alla villa ma Saniye non riuscirà ad accettare la sua presenza.

Riassunto della puntata precedente di Terra amara

Nella puntata precedente di Terra amara, in onda martedì 29 agosto, Zuleyha promette lealtà a suo marito, ma al contempo lo delude ribadendo di non amarlo e che il suo cuore appartiene a un altro uomo, ossia Yilmaz.

Intanto, Mujgan sembra preoccupata per la lettera in cui suo marito confessa la sua colpevolezza per il tentato omicidio della signorina Altun e si confida con Fikret. Successivamente, Akkaya confessa a Cetin di sospettare che il nipote di Ali Rahmet nasconda qualcosa di misterioso. Nel frattempo, Zuleyha rifiuta un tentativo di avvicinamento suo marito. Infine, Demir e Fekeli si preparano alla sentenza del tribunale contro Sevda.