Prima registrazione settimanale per U&D: il 28 agosto è successo di tutto in studio e a farla da padrone sono stati ancora una volta i componenti del parterre Over. Le anticipazioni del blogger Pugnaloni, infatti, fanno sapere che Aurora ha litigato prima con Gemma e poi con Gianni Sperti, mentre Tina Cipollari ha discusso con Elio. Gemma è uscita con un 57enne ma è stata respinta quando ha cercato il bacio: Barbara ha paragonato Galgani a Silvio, anche lui rientrato nel cast.

Aggiornamenti sulla nuova puntata di U&D

L'edizione 2023/2024 è partita alla grande per Gemma: in meno di una settimana, infatti, la dama è uscita con due diversi signori e si è già dichiarata per uno di loro.

Gli spoiler delle riprese di U&D del 28 agosto, infatti, fanno sapere che la torinese ha interrotto la conoscenza con Tonino (con il quale c'era stato anche un bacio a stampo in esterna) dopo aver cenato con il 57enne Maurizio. Oggi è stato mostrato al pubblico il primo incontro tra i due, un appuntamento che si è concluso con Galgani che faceva il bagno da sola in piscina (lui si è rifiutato sia di tuffarsi che di darle un bacio).

Prima di raccontare delle sue nuove frequentazioni, la 73enne si è scontrata con Aurora su una Instagram Stories che quest'ultima avrebbe postato per punzecchiarla. Gianni Sperti ha dato ragione a Gemma e per questo Tropea l'ha apostrofato con il termine "scimmione".

Maria De Filippi ha rimproverato le due dame dicendo che queste liti sono da ragazzine e non da persone della loro età.

Armando e Riccardo fuori da U&D

Mentre in studio si commentava l'esterna tra Gemma e Maurizio, la conduttrice di U&D ha chiesto un parere a Barbara De Santi.

La dama è rientrata nel cast del Trono Over proprio il 28 agosto e non ha perso l'occasione per punzecchiare Galgani paragonando il suo atteggiamento "sfacciato" in esterna con quello che Silvio aveva con lei qualche mese fa e del quale si è sempre lamentata.

La maestra ha definito la collega di parterre "Silvio al femminile" e ha trovato il consenso sia degli opinionisti che del pubblico presente.

Alle riprese odierne non hanno partecipato Armando e Riccardo: i due sembrano definitivamente fuori dal programma, anche perché già giovedì scorso non erano agli Elios quando c'è stato la prima puntata (che sarà trasmessa in tv l'11 settembre).

Diverbi tra opinionisti e veterani di U&D

Anche Roberta Di Padua è uscita a cena con un nuovo cavaliere del parterre: sebbene Marco avesse espresso una preferenza nei suoi confronti, la dama ha chiuso la conoscenza dicendosi non interessata a lui.

Nel corso della registrazione di U&D del 28 agosto, non sono mancati gli scontri tra Tina ed Elio: tutto è nato dal saluto che l'imprenditore ha rivolto all'opinionista all'inizio delle riprese. La vamp non ha apprezzato il gesto e, dopo aver ricordato che giovedì scorso si sono ignorati, ha dato il via ad una discussione lunga e molto accesa.

Cipollari, però, oggi ha intrattenuto il pubblico in studio offrendo cannoli siciliani (quindi ripieni di ricotta, un alimento al quale Servo è allergico) a tutti.

Per quanto riguarda i tre nuovi tronisti, sono state mostrate le loro prime esterne: Brando si è trovato molto bene con Beatrix e Cristian ha gradito la compagnia di una sua corteggiatrice. Manuela Carriero, invece, ha subito eliminato un ragazzo perché non era attratta da lui ma ha apprezzato l'uscita con Michele, uno spasimante più piccolo di lei.

Gli ospiti della seconda puntata (domani, 29 agosto, ci sarà un'altra registrazione) sono stati Lavinia Mauro e Alessio Corvino, coppia che si è formata lo scorso maggio davanti alle telecamere.