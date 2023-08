Mediaset riduce la durata della soap Terra Amara nella programmazione di domenica 6 agosto. Gli spettatori e appassionati della soap opera turca campione di ascolti su Canale 5, dovranno fare i conti con un appuntamento diverso rispetto a quello visto tradizionalmente nel corso di queste settimane.

Il motivo ha a che fare con la variazione del daytime pomeridiano, che accoglierà la replica della fiction La ragazza e l'ufficiale con protagonista Demet Ozdemir.

Cambio programmazione Terra amara del 6 agosto: la soap dura di meno

Nel dettaglio, il cambio programmazione per Terra amara nel daytime di domenica 6 agosto, prevede la messa in onda di una puntata ridotta nella fascia del daytime pomeridiano di Canale 5.

La soap opera, infatti, andrà in onda a partire dalle 14:25 circa, subito dopo il consueto episodio di Beautiful, ma non andrà avanti fino alle 15:40 circa, così come è successo nelle settimane precedenti.

Questa volta, infatti, Mediaset ha optato per una riduzione della durata complessiva della soap opera turca che andrà in onda fino alle 15:05 circa.

Gli spettatori e appassionati della fortunatissima soap opera turca, dovranno fare i conti con una versione "mini" per questa domenica pomeriggio.

Mediaset riduce la soap Terra amara nella programmazione del 6 agosto

Il motivo ha a che fare con la scelta dei vertici Mediaset di trasmettere la replica dell'ultima puntata de La ragazza e l'ufficiale e, in questo modo, ingolosire il pubblico in vista del trasferimento della fiction nella fascia della domenica sera.

Subito dopo la puntata mini di Terra amara nel daytime del 6 agosto, ci sarà spazio per la messa in onda della soap opera Un altro domani, in programma come sempre dalle 15:05 alle 15:50 circa.

A seguire, poi, ci sarà spazio per la replica della puntata de La ragazza e l'ufficiale trasmessa venerdì sera in prime time su Canale 5 e seguita da una media di quasi 1,7 milioni di spettatori con il 14% di share.

Nuove variazioni di programmazione per Terra amara da fine agosto

Ulteriori variazioni di palinsesto per la soap turca sono previste durante la prossima settimana, con l'avvicinarsi del periodo di Ferragosto.

L'appuntamento con Terra amara verrà sospeso dal 13 agosto in poi: le puntate inedite non troveranno spazio nella fascia del daytime pomeridiano di Canale 5 ma, al loro posto, ci saranno le repliche della prima stagione.

In questo modo, quindi, in occasione del periodo di Ferragosto, gli spettatori e appassionati della serie turca potranno cogliere l'occasione per fare un salto nel passato recente della soap e rivivere le emozioni che hanno contrassegnato la storia d'amore tra Yilmaz e Zuleyha, che ha conquistato il pubblico Mediaset.