Dopo mesi di indiscrezioni, illazioni e parziali smentite, Tina Cipollari ha deciso di fare chiarezza sul suo futuro a Uomini e donne. In un messaggio che ha postato sul suo profilo Instagram, la romana ha fatto scritto che a settembre sarà ancora opinionista del dating-show e che nessuno ha mai avuto intenzione di licenziarla. La vamp ha anche avvisato i protagonisti del cast 2023/2024 che nelle nuove puntate sarà più agguerrita e carica che mai proprio a causa della fake news che sono circolate sul suo conto.

Aggiornamenti sulla 'regina' di Uomini e Donne

Tina Cipollari non lascerà Uomini e Donne come tanti siti e riviste avevano sostenuto nell'ultimo periodo, affermando che Pier Silvio Berlusconi sarebbe stato pronto a "cacciare" la vamp per evitare scene "trash" nel corso dell'edizione del dating-show che debutterà su Canale 5 l'11 settembre prossimo.

Nella tarda mattinata del 5 agosto, però, ci ha pensato la diretta interessata a spiegare come stanno veramente le cose: tra qualche settimana sarà regolarmente al fianco di Gianni Sperti in studio.

"Sono stanca e annoiata di leggere da mesi che sono troppo trash, che Pier Silvio mi caccia, che sono fuori da U&D, che Mediaset mi ha levato il ruolo di opinionista", ha esordito Cipollari.

Niente novità in arrivo a Uomini e Donne

"Voglio rispondere a tutte quelle persone che si riempiono la bocca e che hanno scritto di me cose mai accadute, che non ci sono stati né licenziamenti né rimproveri e che, purtroppo per loro, quest'anno sarò ancora al mio solito posto", ha proseguito Tina in una Stories che ha caricato su Instagram sabato 5 agosto.

L'opinionista di Uomini e Donne, dunque, è stata riconfermata nel cast dell'edizione 2023/2024 e mai nessuno l'ha messa in discussione. Maria De Filippi, in realtà, aveva già anticipato questa notizia nel corso dell'ultima registrazione di maggio quando, su espressa domanda della stessa Cipollari, aveva detto che lei, Gianni Sperti e Tinì Cansino sarebbero tornati dopo le vacanze.

Lo sfogo della romana si è concluso con un avvertimento ai personaggi che parteciperanno alle nuove puntate: "Sono talmente esasperata da queste fake news, che sarò più carica e pungente del passato. Guai a chi parla, soprattutto a sproposito".

La stoccata del protagonista di Uomini e Donne

L'opinionista tv ci ha tenuto anche a salutare Pier Silvio Berlusconi, smentendo categoricamente che nelle sue intenzioni ci sarebbe stata quella di allontanarla dal dating-show del quale è assoluta protagonista da tanti anni.

Nel messaggio che ha postato su Instagram in queste ore, invece, Tina non ha risposto alle pungenti critiche di Giorgio Manetti: l'ex di Gemma Galgani ha sorpreso fan e giornalisti dicendosi ben contento di un'eventuale cacciata di Cipollari da Uomini e Donne.

L'ex cavaliere del Trono Over ha dichiarato a Tag24 che l'allontanamento della vamp potrebbe favorire una rivoluzione in positivo del format di Maria De Filippi: "Ne abbiamo abbastanza di certe scene, come quando Tina ha mangiato la ricotta davanti ad Elio che era allergico".

"Quel comportamento è stato maleducato e da bulla", ha proseguito il toscano in un'intervista che ha lasciato senza parole gran parte del pubblico di Canale 5.

La diretta interessata ha preferito non replicare a queste frecciatine, ma gli spettatori non escludono che potrebbe farlo nel corso delle prime registrazioni della nuova edizione di U&D, attualmente previste per gli ultimi giorni di agosto (precisamente mercoledì 30 e giovedì 31, ma potrebbero cambiare).