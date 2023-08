Cambio programmazione per Terra Amara durante il mese di agosto. Gli appuntamenti in prima visione non avranno spazio nella fascia del primo pomeriggio di Canale 5 perché ci saranno delle variazioni al palinsesto.

Mediaset ha scelto di mandare in ferie la soap con protagonisti Yilmaz e Zuleyha: dal 13 al 27 agosto ci saranno le repliche degli episodi della prima stagione nel daytime pomeridiano.

Stop dal 13 al 27 agosto 2023 per Terra amara: come cambia la programmazione

Nel dettaglio, il cambio programmazione di Terra amara comincerà il 13 agosto quando verranno sospese le puntate inedite.

In questo modo, i vertici Mediaset eviteranno di mandare in onda i nuovi episodi in un periodo dell'anno, quello estivo, in cui si registra un calo della platea televisiva legato alle vacanze soprattutto agostane.

Di conseguenza, gli spettatori che continueranno a seguire i programmi televisivi dovranno fare a meno per un po' di tempo delle nuove vicende degli abitanti di Cukurova.

Quando ritorna Terra amara in prima visione assoluta su Canale 5

La pausa di Terra amara nella fascia del daytime pomeridiano di Canale 5 è prevista per due settimane: inizierà il 13 agosto e andrà avanti fino al 27 agosto.

Le nuove puntate della soap opera turca riprenderanno regolarmente da lunedì 28 agosto, quando ripartirà la consueta programmazione pomeridiana di Canale 5.

La messa in onda, anche nella stagione autunnale, è prevista nello slot orario che va dalle 14:10 alle 14:45 circa durante il daytime feriale, mentre al sabato pomeriggio verranno proposte delle puntate speciali della durata di quasi due ore.

Inizialmente la soap era stata inserita in palinsesto anche per la domenica sera di Canale 5, ma così non sarà.

La soap non andrà in onda in prime-time: cambio programmazione Mediaset

I vertici di Mediaset, dopo il successo della soap in daytime, avevano deciso di inserire le nuove puntate anche nella prima serata su Canale 5, di domenica sera. Dal 10 settembre e fino a metà ottobre erano in programma cinque appuntamenti speciali con Terra amara, ormai però saltati.

Alla fine, infatti, si è scelto di non mandare in onda la soap anche in prime-time: le puntate proseguiranno regolarmente solo nella fascia del daytime pomeridiano dove, in queste ultime settimane di programmazione estiva, Terra amara ha registrato una media di due milioni e mezzo di spettatori e picchi che hanno toccato anche il muro del 26% di share, battendo la concorrenza.