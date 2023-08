Nelle prossime puntate di Terra Amara la signora Altun dimostrerà di essere pronta a tutto per difendere la sua famiglia. Zuleyha, infatti, arriverà a distruggere l'attività del vetraio del paese per difendere l'onore di suo marito di Sevda. L'uomo si guadagnerà l'antipatia di Zuleyha a causa di una provocazione in un ristorante, prima nei confronti di Demir e poi nei confronti di Sevda.

Anticipazioni di Terra amara: Demir e Zuleyha uniti e innamorati

Zuleyha e Demir saranno molto innamorati e progetteranno il loro futuro insieme ai bambini. Dopo tanta sofferenza, Zuleyha si sentirà finalmente appagata e si mostrerà disposta a tutto pur di difendere la sua famiglia.

Nel dettaglio, Demir e sua moglie partiranno per il viaggio di nozze e dopo aver trascorso dei momenti molto romantici torneranno a Cukurova, pronti a occuparsi degli impegni di lavoro. Yaman andrà al ristorante per l'appuntamento con un venditore quando un uomo ubriaco si avvicinerà a lui facendogli delle domande fastidiose. In un primo momento, Demir proverà a ignorare l'uomo, ma a causa di una battuta su Sevda arriverà alle mani.

Demir viene provocato in un ristorante

Le prossime puntate di Terra amara vedranno Demir alle prese con un provocatore. L'uomo farà delle allusioni inopportune su Sevda: "È come un trofeo, viene nella tua stanza a cantare anche per te?" gli chiederà.

Demir non sopporterà questo affronto e non esiterà a scontrarsi fisicamente con il provocatore.

Una volta a casa, l'uomo non racconterà a sua moglie e a Sevda quanto accaduto e sarà costretto a mentire per non ferire l'ex amante di suo padre. In un secondo momento Demir parlerà apertamente con Zuleyha dello scontro avuto al ristorante e la reazione della donna sarà del tutto inaspettata.

Zuleyha pronta a tutto per difendere le persone che ama

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che nelle prossime puntate Zuleyha sarà furiosa per aver saputo dell'affronto fatto a Demir. La donna non resterà con le mani in mano e andrà subito a cercare l'uomo che ha provocato suo marito. Quando sarà davanti alla sua vetreria, Zuleyha distruggerà il locale usando un bastone, davanti agli occhi increduli di Sermin che assisterà a tutto.

I passanti si fermeranno a guardare la scena e, nonostante le minacce del vetraio pronto a chiamare la polizia, la moglie di Demir non farà nessun passo indietro. Zuleyha sarà molto chiara con il vetraio: se farà ancora qualcosa alla sua famiglia la pagherà cara.