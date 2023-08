Le anticipazioni di Un posto al sole nella settimana 7-11 agosto rivelano che Damiano si individua a dir poco spietato nei confronti di Eduardo.

Intende fargliela pagare dopo aver scoperto che suo figlio ha rischiato grosso prendendo un'arma da fuoco dal suo zaino, ma il suo piano finirà per metterlo in serio pericolo.

Spazio anche alle vicende di Marina che, in questi nuovi appuntamenti con la soap opera, si ritroverà a fare i conti con la vendetta spietata della nemica Lara.

Damiano si ritrova in pericolo: anticipazioni Un posto al sole all'11 agosto

Nel dettaglio, le anticipazioni di Un posto al sole fino all'11 agosto 2023 rivelano che Damiano scoprirà cosa è successo a suo figlio e il fatto che il bambino sia entrato in possesso di una pistola che apparteneva a suo zio.

Tanto basterà per scatenare la rabbia e la furia del poliziotto, che non si farà scrupoli a recarsi a casa di Eduardo, per metterlo alle strette.

Tra i due nascerà così un acceso confronto che metterà in serio pericolo Damiano: il poliziotto, quindi, si ritroverà a vivere una situazione in cui rischierà grosso.

Marina viene incastrata da Lara: anticipazioni Un posto al sole 7-11 agosto

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché in queste nuove puntate della soap opera serale che andrà in onda su Rai 3, ci sarà spazio anche per le vicende di Marina, sempre più convinta e certa di avere la verità in tasca in merito alla situazione di Lara.

La dark lady della soap opera di Rai 3 si dirà così pronta a smascherare le bugie di Lara sul piccolo Tommaso e in tal modo mandare all'aria anche il battesimo del bambino.

Peccato, però, che ancora una volta Lara riuscirà a ribaltare la situazione: la donna farà in modo che le prove di Marina non risultino veritiere e così la signora Giordano si ritroverà a passare dalla parte del torto.

In questo modo, quindi, Marina rischia di perdere credibilità anche agli occhi del suo amato Roberto Ferri, sempre più esausto di questi continui scontri tra sua moglie e la sua ex compagna, nonché mamma di suo figlio.

Rossella amareggiata da Nunzio e Ada: anticipazioni Un posto al sole all'11 agosto

Spazio anche alle vicende di Rossella che, in questi nuovi episodi della soap opera serale di Rai 3, si ritroverà a gestire la difficile situazione sentimentale che la vede protagonista ormai da un po' di tempo.

La relazione con Riccardo continua a fare acqua da tutte le parti e, ancora una volta, Rossella si ritroverà a pensare a quanto c'è stato con Nunzio.

Tuttavia, il giovane cuoco sembrerà ormai pronto a lasciarsi alle spalle quelle effusioni che ci sono state con la figlia di Silvia, tanto da decidere di accettare la proposta di Ada di andare a fare una vacanza insieme.

Un duro colpo per Rossella che, nel momento in cui scoprirà il piano della coppia, non potrà prenderla affatto bene e non riuscirà a nascondere la sua amarezza per come stanno andando le cose.