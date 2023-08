Le anticipazioni delle nuove puntate di Terra Amara in programma nel corso delle prossime settimane su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per l'uscita di scena di Demir dal cast della soap opera che sicuramente non lascerà indifferenti i tantissimi fan e appassionati.

Spazio anche alle vicende del piccolo Kerem Ali, figlio di Mujgan e Yilmaz, il quale verrà ricoverato in gravissime condizioni in ospedale e rischierà di non farcela.

Demir esce di scena: anticipazioni Terra amara

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni di Terra amara rivelano che ci sarà un momento in cui si assisterà alla drammatica uscita di scena di Demir dalle trame della soap.

Il ricco imprenditore, di punto in bianco, verrà portato via dalla sua villa da un gruppo di uomini incappucciati che ne faranno perdere le tracce.

Demir verrà così rapito e, inizialmente, tutti crederanno che dietro questa situazione si nasconda l'esigenza da parte dei rapitori di chiedere un riscatto.

Peccato, però, che non sarà così: le anticipazioni di Terra amara rivelano che tale richiesta non verrà mai avanzata e per diverso tempo nessuno saprà che fine abbia fatto Demir.

Un duro colpo per tutti i familiari, in primis per Zuleyha che cercherà di fare il possibile per ritrovare suo marito, con la speranza che non gli abbiano fatto del male e sia ancora vivo.

La notizia della morte di Demir: anticipazioni Terra amara

La risoluzione di questo giallo, però, arriverà solo nel corso della quarta stagione finale della soap opera turca: dei lavoratori troveranno una cella frigorifera abbandonata all'interno di un casale da ristrutturare.

Aprendo questa cella, scopriranno che all'interno c'è un corpo senza vita ed è proprio quello di Demir Yaman: l'uomo, quindi, è stato ucciso da quei malviventi.

E poi, ancora, le anticipazioni riguardanti le prossime puntate di Terra amara rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende del piccolo Kerem Ali.

Il bambino, infatti, verrà ricoverato in gravissime condizioni in ospedale a causa di una febbre altissima che desterà grandissime preoccupazioni in Fikret e Fekeli, pronti a prendersi cura del bambino dopo la morte dei suoi genitori.

Kerem Ali in gravi condizioni e rischia la vita: anticipazioni Terra amara nuove puntate

Una volta arrivati in ospedale, i medici non potranno fare altro che sottoporre subito il bambino ad un ricovero immediato, con la speranza di potergli salvare la vita.

Il quadro clinico del bambino, però, risulterà particolarmente complicato: la febbre non calerà e ad un certo punto il cuore di Kerem Ali smetterà di battere per diversi secondi.

Come si evolverà la situazione? I medici riusciranno a salvare la vita del figlio di Yilmaz oppure si assisterà all'ennesima tragedia in quel di Cukurova? Lo scopriremo nel corso dei prossimi appuntamenti di questa terza stagione.