Cosa succederà nelle prime nuove puntate de Il Paradiso delle signore 8 previste dall'11 al 15 settembre in prima visione assoluta su Rai 1? Le anticipazioni della soap opera rivelano che ci sarà spazio per l'eclatante novità riguardante la vita della contessa Adelaide.

Il personaggio interpretato da Vanessa Gravina, in questo nuovo capitolo della soap si ritroverà a diventare mamma, alle prese quindi con una vita del tutto nuova per lei.

Spazio anche alle vicende di Gemma che, in questo ottavo capitolo della soap, prenderà una decisione importante sul suo futuro.

Adelaide diventa mamma: anticipazioni Il Paradiso delle signore prime puntate

Nel dettaglio le anticipazioni delle prime puntate de Il Paradiso delle Signore 8 di settembre rivelano che per Adelaide arriverà il momento di fare i conti con la sua nuova vita.

La contessa è mamma: ha una figlia segreta che, per tutti questi anni, credeva fosse morta in seguito al momento del parto e di cui non ha avuto più alcun tipo di informazione.

Solo dopo il suo viaggio in Svizzera, Adelaide ha scoperto come stanno davvero le cose e la verità su questa figlia che in realtà non era morta.

Per lei, quindi, inizierà un nuovo capitolo della sua vita, durante il quale cercherà di fare il possibile per recuperare il legame affettivo con sua figlia.

Marcello scopre di avere un fratellastro: anticipazioni Il Paradiso 8

Nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 8 di settembre, Adelaide si dirà pronta a tutto pur di recuperare la fiducia di questa figlia che non ha visto per troppi anni e potrà contare sul supporto morale di Marcello, pronto a sostenerla in questa sua "battaglia".

Anche per il giovane Marcello, arriveranno un po' di problemi da affrontare: a Milano si presenterà Matteo Portelli, il quale sosterrà di essere il suo fratellastro.

Un vero e proprio choc per Barbieri che, proprio come la contessa Adelaide dovrà fare i conti con la sua nuova vita.

E poi ancora, in queste prime puntate de Il Paradiso delle signore 8 si scoprirà anche il destino di Gemma, in dolce attesa del suo primo figlio.

Gemma lascia il suo lavoro: anticipazioni Il Paradiso 8 prime puntate

Contrariamente ad ogni aspettativa Gemma deciderà di andare via definitivamente da Milano e quindi di lasciare anche il suo lavoro al grande magazzino milanese.

Una decisione dovuta al fatto che, la ragazza, intende vivere la sua gravidanza lontana da occhi indiscreti, dato che questo bambino è stato concepito con Marco fuori dal matrimonio.

Gemma, consapevole dei pregiudizi che l'avrebbero messa in seria difficoltà, preferirà lasciare la sua "vecchia vita" e quindi anche il suo incarico come venere, per andare altrove assieme a Marco e alla sua mamma.