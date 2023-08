Prosegue su Canale 5 l'appuntamento con la soap tv turca Terra Amara, in onda dal lunedì alla domenica con orario di inizio fissato alle ore 14:10.

In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 28 agosto a domenica 3 settembre, Sevda riuscirà a dimostrare la sua estraneità all'omicidio di Hunkar. Inizialmente non vorrà perdonare Demir per averla creduta colpevole, ma successivamente accetterà di andare a vivere insieme a lui alla tenuta.

Behice finirà invece con l'essere in fin di vita dopo che Erdinic le sparerà allo stomaco e non nella spalla, come concordato inizialmente quando ha pianificato una finta aggressione per allontanare da se stessa i sospetti di essere implicata nell'assassinio di Hunkar.

Zuleyha mostra massima vicinanza a Demir

Nelle puntate di "Terra Amara" in onda dal 28 agosto al 3 settembre, l'uccisione di Hankar determina uno stato di angoscia negli Yaman con Zuleyha che proverà a mostrare la propria vicinanza a Demir arrivando ad assicurargli massima fedeltà. Nonostante questo, la donna gli confermerà di non provare nessun sentimento verso di lui.

Sullo sfondo rimane poi il personaggio di Fekir, fermo nella sua volontà di vendicare chi ha tolto la vita alla sua futura moglie.

Sevda viene rilasciata

Secondo le anticipazioni televisive fino al 3 settembre, Sevda riesce a dimostrare la sua totale estraneità all'omicidio di Hunkar con la donna che tornerà dunque in libertà. Demir si mostrerà mortificato per averla ingiustamente accusata, ma almeno per il momento lei non avrà voglia di perdonarlo.

Non tutti però sono convinti dell'innocenza di Sveda: è il caso di Ozcan che certo della sua colpevolezza organizzerà un plotone di volontari per farla picchiare. Zuleyha però agirà prontamente per evitarlo.

Nel frattempo la bella Altun sarà turbata. Quest'ultima infatti presenzierà infatti ad un incontro con il procuratore, il signor Vedat, Demir ed il responsabile della gendarmeria.

Durante la discussione, Zuleyha ascolterà una serie di fatti che la indurranno a pensare chi possa essere stato ad uccidere la suocera.

Fikret rassicura la dottoressa

In base agli spoiler della prossima settimana, Behice verrà invitata a lasciare la città per attendere che le acque si calmino. Di recente infatti è stata accusata di avere a che fare con la morte di Hunkar, è meglio andare via e attendere che le cose si sistemino.

La perfida donna però escogita un piano per rimanere a Cukurova.

Assoldato un complice, Erdinic, decide di inscenare una finta aggressione ordinando all'uomo di sparargli alla spalla ferendola di striscio, il malavitoso però per errore la colpirà in pieno stomaco. Per timore di finire in prigione, Erdinic scapperà via lasciando Behice in fin di vita con Mujgan che incolperà Fekeli e Yilmaz per quanto accaduto.

Demir proporrà infine a Sevda di venire a vivere presso la tenuta. Saniye però sarà contraria, in quanto riterrà che in tal modo viene disonorata la memoria di Hunkar.