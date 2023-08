Terra Amara prosegue con nuovi appuntamenti su Canale 5. Le anticipazioni della puntata di domenica 3 settembre annunciano che, dopo l'incidente di sua zia, Mujgan andrà a minacciare Zuleyha ritenendola responsabile per aver accusato Behice di omicidio. A difendere sua moglie interverrà Demir, che andrà subito a cercare i documenti che incastrano Mujgan, senza trovarli.

Ci sarà spazio anche per l'arrivo di Sevda alla tenuta che renderà felice Demir e Zuleyha, ma farà storcere il naso a Saniye che la vedrà come una mancanza di rispetto verso la defunta Hunkar.

Anticipazioni di Terra amara: Behice in fin di vita, Mujgan andrà a villa Yaman

Le anticipazioni di Terra amara raccontano che nella puntata di domenica 3 settembre la vita di Behice continuerà a essere in pericolo. Mujgan sarà in pena per lei e, dopo aver accusato Fekeli per averla mandata via dal ranch, verrà a sapere delle gravi accuse mosse a carico di Behice da Zuleyha. La dottoressa si recherà subito alla villa per affrontare la sua rivale in merito alla questione.

"Mia zia è stata colpita per i commenti sconsiderati che hai fatto in pubblico", dirà, "Ora sta morendo, sei contenta?". Zuleyha non aggiungere a dire nulla, ma Demir e Sevda saranno pronti a intervenire in suo aiuto. Yaman difenderà sua moglie: "Zuleyha non c'entra niente".

Spoiler puntata di domenica 3 settembre Mujgan minaccerà di denunciare Zuleyha

La puntata di Terra amara di domenica 3 settembre vedrà al centro dei riflettori la visita di Mujgan a villa Yaman. La dottoressa minaccerà Zuleyha, giurando che la denuncerà per istigazione a omicidio: "Ti distruggerò".

Demir non starà a guardare e quando vedrà sua moglie attaccata dalla dottoressa penserà subito di agire per distruggerla.

Yaman si recherà in ufficio a prendere il documento firmato da Yilmaz in cui si attesta che Mujgan ha tentato di uccidere Zuleyha.

Demir, tuttavia, non riuscirà a trovare quel foglio e spiegherà anche a sua moglie di cosa si tratta. Zuleyha sarà sorpresa che Yilmaz abbia firmato quella dichiarazione. La lettera compromettente non è più alla villa perché Fikret l'ha rubata introducendosi nel suo ufficio durante la veglia di Hunkar.

L'arrivo di Sevda alla villa farà storcere il naso a Saniye

Dopo l'attacco di alcuni abitanti di Cukurova alla sua casa, la cantante sarà salva grazie a Zuleyha che la porterà alla tenuta. Qui, Demir le chiederà scusa per aver dubitato di lei dopo l'arresto e si riconcilierà con la donna.

Sevda sarà ben accolta a villa Yaman, anche se Saniye non sarà affatto contenta del suo arrivo. Secondo la moglie di Gaffur la scelta di Demir e Zuleyha rappresenterà una mancanza di rispetto nei confronti della defunta Hunkar.