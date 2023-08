Le avventure della soap opera turca Terra Amara sono sempre in grado di stupire il pubblico. Dagli spoiler su ciò che succederà negli episodi in programmazione su Canale 5 nelle prossime settimane, si evince che Demir Yaman (Murat Ünalmış) farà un gesto del tutto inaspettato che renderà felicissima la moglie Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek) durante una festa a cui prenderanno parte quasi tutti gli abitanti di Cukurova. In particolare, l’uomo cambierà il nome del figlio Adnan (Ömer Fethi Canpolat) dandogli quello del defunto e vero padre Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş), omaggiando quindi quest’ultimo.

Prima di fare il suo annuncio, l’imprenditore lascerà l’amante Umit Kahraman (Hande Soral).

Spoiler turchi, Terra amara: Demir intraprende una relazione extraconiugale con Umit

Demir, uno dei protagonisti principali della telenovela, farà un passo indietro nelle prossime puntate. Le anticipazioni segnalano che il ricco imprenditore si riavvicinerà alla moglie Zuleyha, dopo la tragica morte di Yilmaz a causa di un incidente stradale: i due coniugi torneranno a condividere lo stesso tetto, ma ben presto a ostacolare la loro serenità ci penserà la nuova dottoressa Umit, alleata segreta di Fikret Fekeli (Furkan Palali). Quest’ultimo si servirà dell’aiuto della collega di Mujgan Hekimoglu (Melike Ipek Yalova) per farla pagare al fratellastro Demir.

La new entry in pochissimo tempo riuscirà a far cadere tra le sue braccia Yaman, e sarà sempre più ossessionata dallo stesso quando si renderà conto di amarlo.

Yaman lascia la sua amante, Zuleyha si commuove

Successivamente Demir metterà fine alla tresca clandestina intrapresa con Umit, poiché si accorgerà di non volersi separare dalla moglie Zuleyha: la reazione della dottoressa non sarà positiva, visto che vorrà vendicarsi di Yaman per averle fatto credere che avrebbe divorziato per lei.

L’imprenditore temerà il peggio, nell’istante in cui Altun inviterà la sua ex amante alla festa di compleanno di Adnan: in occasione dell’evento l’imprenditore annuncerà di voler fare un regalo speciale al figlio.

A questo punto, sotto lo sguardo di tutti coloro che saranno presenti, Yaman farà sapere di aver deciso di cambiare il nome del bambino, visto che lo ribattezzerà con quello del vero padre Yilmaz, onorando la memoria di quest’ultimo.

Zuleyha per la troppa commozione farà fatica a trattenere le lacrime, dato che non si sarebbe mai aspettata una tale sorpresa e per Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik) sarà lo stesso. Il defunto figlioccio di quest’ultimo sarà omaggiato anche da Altun, la quale chiamerà Yilmaz un campo situato nei dintorni della tenuta in cui Gaffur (Bulent Polat) troverà l’eredità dello stesso: con questo gesto la fanciulla infastidirà il marito Demir. Il comportamento di quest’ultimo sarà considerato incoerente da Zuleyha, infatti gli farà notare che è stato lui il primo a ricordare Akkaya.