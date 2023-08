In My home my destiny il matrimonio di Mehdi e Zeynep ha subito uno scossone anche per via di Benal. Durante le prossime puntate in onda su Canale 5, Mehdi scoprirà che a breve diventerà padre, scatenando un bel polverone. Benal, dentro di sé, nutrirà sempre la speranza di tornare con Mehdi, ma la cosa non sarà per niente plausibile.

A ogni modo lui vorrà prendersi le sue responsabilità, così la inviterà a vivere a casa sua. La cosa causerà degli attriti tra Benal e Zeynep, al punto che quest'ultima sbotterà contro di lei. Benal lascerà la casa arrabbiata, ma proprio in quell'istante accadrà l'impensabile.

Benal subisce le angherie dell'ex marito Serhat

Tornerà a farsi vivo Serhat, l'ex marito violento di Benal. La ragazza rischierà veramente grosso, al punto che lui la sequestrerà. A ogni modo verrà salvata e Mehdi deciderà di prenderla sotto la sua ala protettrice.

Anche se la vita in casa sarà sempre più pesante, così per il bene di Mehdi e Zeynep, Benal andrà a vivere da Sultan. Tuttavia Mehdi e Zeynep divorzieranno, e Müjgan deciderà di riportare la ragazza a casa. Benal sarà sempre speranzosa di tornare con Mehdi, ma qualcosa cambierà quando scoprirà che, nonostante abbia divorziato e aspetti il suo bambino, Mehdi non la degnerà neanche di uno sguardo. Benal se ne andrà, decisa a proseguire la sua vita da sola, ma dopo poco tempo qualcosa cambierà.

Benal ripiomba nella vita di Mehdi

Durante una visita di controllo Benal scoprirà che la gravidanza non sta procedendo per il meglio e che il bambino nel grembo non sta crescendo come dovrebbe. Si rifarà viva nel quartiere, ma le cose saranno cambiate. Müjgan è morta, Cemile si è sposata con Nuh, e insieme a Mehdi vivono in un'altra casa, che l'uomo ha scelto vicino a quella di Zeynep.

Benal si presenterà alla porta, racconterà la sua situazione e loro la ospiteranno a casa. La condizione che staranno vivendo in famiglia, però, non sarà delle migliori.

Mehdi finisce in carcere

Mehdi assumerà degli atteggiamenti molto violenti nei confronti di Zeynep, al punto che l'ex moglie lo denuncerà per stalking. Lui si darà alla fuga e avrà un unico e pazzo obiettivo: trovare Zeynep, dirle che la ama e provare a ricostruire un futuro insieme.

Troverà il suo nascondiglio, la ragazza infatti sarà a casa di Barış. La narcotizzerà e la sequestrerà. La sua intenzione sarà portarla a Erzurum, a casa della mamma Zeliha, per chiederle la sua "benedizione" per un nuovo futuro insieme. Grazie al tam tam social Zeynep verrà salvata e Mehdi condotto in carcere.

Nasce la bambina di Mehdi e Benal

Mentre accadrà tutto questo Benal sarà a casa da sola e inizierà ad avere delle forti contrazioni. Non saprà cosa fare, così andrà a casa di Zeynep per chiedere aiuto. Qui troverà Sakine, Nermin e Sultan un po' agitate per la situazione che sta vivendo Zeynep, ma pronte per darle una mano.

L'intenzione sarebbe quella di chiamare un'ambulanza, ma non ci sarà tempo a disposizione.

A Benal si romperanno le acque, così le tre donne si prodigheranno per far nascere la bambina che porta in grembo. Sarà così che Mehdi, mentre si troverà in carcere, diventerà padre. Benal deciderà di chiamarla Müjgan, in onore della sorella defunta di Mehdi.