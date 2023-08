L'ex concorrente di Uomini e Donne e Grande Fratello Vip, Andrea Zelletta è finito nelle ultime ore al centro di una polemica social innescata da alcune sue foto circolate in rete.

Zelletta è da poco diventato papà, ma per via di alcuni impegni lavorativi presi nei mesi scorso sta continuando a presenziare ad eventi e serate in discoteca che starebbero facendo storcere il naso al popolo del web.

Secondo i più le sue serate non sarebbero esclusivamente di lavoro.

Lo sfogo di Zelletta

Dopo la partecipazione a reality e programmi tv, Andrea Zelletta è diventato un deejay piuttosto affermato, professione che lo porta a girare parecchio tra Nord a Sud del paese.

Lo scorso 20 luglio è diventato papà di Ginevra assieme alla compagna Natalia Paragoni, un evento evidentemente significativo per l'ex concorrente di UeD che però non gli ha impedito di tenere fede agli impegni lavorativi pregressi. Le foto che la ritraggono tra eventi mondani e serate in disco hanno così fatto il giro del web con diversi utenti a criticare la sua condotta: con una figlia appena nata, a detta di molti, non sarebbe il caso di condurre una vita così tanto mondana.

Stufo di essere criticato, Andrea Zelletta ha deciso di replicare alle malelingue: "A tutti quelli che amano sparare cavolate dico: secondo voi è facile allontanarsi dalla propria figlia nata da appena una settimana?

Datevi una risposta da soli. Imbecilli".

I motivi per cui è scoppiata la polemica

Ad aggravare la posizione di Zelletta, a detta di chi ne critica lo stile di vita, il momento della compagna Natalia Paragoni che da giorni lamenterebbe di sentirsi sotto stress. L'ex corteggiatrice in più occasioni ha spiegato come la gravidanza le abbia cambiato la vita: anziché seguire il compagno nelle serate in discoteca è ovviamente 'costretta' a restare in casa, ecco che in molti ipotizzano come Zelletta abbia lasciato da sola la compagna ad accudire la figlia.

La dedica di Andrea alla figlia

Archiviata la polemica, Andrea Zelletta ha fatto ritorno a casa postando su Instagram una dolce dedica per la figlia: "Tornato dalla mia principessa, ti amo", il tutto accompagnato dalla foto di Ginevra con il volto coperto da un cuoricino.

Il giorno in cui è venuta al mondo la bambina, Zelletta aveva pubblicato un suo scatto in compagnia di Natalia Paragoni e anche in quel caso aveva utilizzato parole al miele: "Mi hai regalato la gioia più grande".