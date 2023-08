Gemma Galgani potrebbe lasciare il cast di Uomini & Donne al termine della prossima stagione tv? È quello che sostiene il blogger Lorenzo Pugnaloni da qualche giorno.

Intanto Giorgio Manetti, ex compagno della torinese, non crede a quest'indiscrezione, anzi rilancia dichiarando con la dama partecipa da oltre 14 anni al dating-show per motivi che non hanno nulla a che vedere con la ricerca dell'amore.

Aggiornamenti sulla protagonista di U&D

L'edizione 2023/2024 di U&D potrebbe essere l'ultima per Gemma: è questo il rumor che sta impazzando in rete da qualche giorno, ovvero a poche settimane dall'inizio delle registrazioni delle nuove puntate.

Il blogger Lorenzo Pugnaloni ha anticipato la riconferma di Galgani nel cast della prossima stagione del dating-show, quella che debutterà in televisione lunedì 11 settembre.

La dama, però, avrebbe già chiarito alla redazione che questa partecipazione dovrebbe corrispondere con il suo ultimo tentativo di trovare l'anima gemella: viste le tante conoscenze finite male, la 73enne non sarebbe più disposta a mettersi in gioco sapendo di andare incontro solo a delusioni o due di picche.

Intanto il più famoso ex della torinese che non ci crede affatto alla possibilità che lei dica addio alla trasmissione che le ha dato fama e popolarità.

Il parere del 'Gabbiano' di U&D

Il sito Tag24, infatti, ha interpellato Giorgio Manetti sui Gossip che vorrebbero Gemma ad un passo dall'addio al Trono Over: secondo voci ancora tutte da confermare, la dama dovrebbe abbandonare definitivamente U&D a maggio prossimo, ovvero al termine dell'edizione 2023/2024.

"Io non penso che sarà il suo ultimo anno, per lei è vitale partecipare al programma. Sono passati 14 anni dalla sua prima apparizione, è una colonna stabile e la sua presenza dipende da fattori diversi da quello di cercare l'amore", ha dichiarato il toscano in un'intervista che è stata pubblicata il 3 agosto.

Il "Gabbiano", dunque, esclude che Galgani possa lasciare spontaneamente il parterre, soprattutto perché il suo unico obiettivo sarebbe quello di rimanere in tv e non quello di trovare l'anima gemella.

"Non ci crede nessuno che sta cercando l'amore, infatti non lo troverà", ha aggiunto l'ex cavaliere.

Il ricordo del legame nato a U&D

Nell'intervista che i siti di gossip stanno riportando in queste ore, però, Giorgio ha anche speso belle parole per la Gema che ha conosciuto lui, quella con la quale ha avuto un relazione di circa otto mesi.

"La nostra è stata una storia più unica che rara, abbiamo vissuto tutto in modo sereno e spensierato. Tra noi non c'era nulla di costruito", ha fatto sapere Manetti ai giornalisti.

In merito alla scelta di abbandonare U&D nonostante fosse uno dei personaggi più discussi e amati, il cavaliere ha spiegato che l'ha fatto perché si sentiva attaccato senza un reale motivo e quindi non voleva più stare in una situazione nella quale non era a proprio agio come all'inizio.

A poche settimane dal via alle riprese della nuova edizione del dating-show, sembrano essersi affievolite le voci sul possibile ritorno di Giorgio nel cast: per metà dell'estate, infatti, si è parlato del probabile rientro dell'uomo nel parterre del Trono Over, un'eventualità che lui stesso non ha mai escluso o smentito.