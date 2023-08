Le anticipazioni delle nuove puntate di Un altro domani rivelano che dal 14 al 18 agosto andranno in onda le puntate conclusive della soap opera spagnola di Canale 5.

I colpi di scena non mancheranno e, al centro dell'attenzione e delle dinamiche, ci saranno in primi le vicende di Carmen, la quale si ritroverà a farsi giustizia da sola per la morte di Ines.

Occhi puntati anche su Julia che, in questi ultimi episodi della soap opera, si ritroverà a dover fare i conti con un colpo di scena inaspettato e spiazzante legato al suo matrimonio.

Carmen pronta a vendicarsi: anticipazioni Un altro domani

Nel dettaglio, le anticipazioni di Un altro domani previste fino al 18 agosto in prima visione assoluta, rivelano che Carmen si dirà pronta a farsi giustizia da sola, motivo per il quale andrà fino in fondo per cercare di scoprire tutta la verità sulla morte di Ines.

La donna non avrà alcuna intenzione di lasciare impunito l'assassino di Ines, motivo per il quale si dirà pronta a fare in modo che la donna possa avere giustizia.

Dopo una serie di attente e scrupolose indagini, Carmen riuscirà a scoprire come sono andate realmente le cose.

La donna, infatti, scoprirà che dietro la morte di Ines si cela lo zampino di Patricia e correrà da lei per farsi giustizia.

Carmen uccide Victor: anticipazioni Un altro domani finale

Le anticipazioni sul finale di Un altro domani rivelano che tra Carmen e Patricia ci sarà uno scontro molto duro, durante il quale voleranno parole grosse.

Carmen, mossa dalla rabbia, si renderà conto di non avere altra scelta che farsi giustizia da sola e in tal modo punire la sua nemica.

Il finale della soap sarà a dir poco esplosivo: Carmen estrarrà una pistola dalla sua borsa e, senza farsi troppi scrupoli, finirà per far esplodere un colpo.

Tuttavia, nel bel mezzo dello scontro tra le due donne, interverrà Victor: l'uomo farà da scudo a Patricia, tanto che sarà lui a ricevere questo colpo di arma da fuoco che si rivelerà fatale.

Julia si ritrova sola: anticipazioni Un altro domani finale 14-18 agosto

In questo modo, quindi, Carmen finirà per uccidere la persona sbagliata e mentre si darà alla fuga, la polizia arriverà sul posto e alla fine arresterà anche Patricia per i vari crimini e le malefatte compiute.

Spazio poi alle vicende di Julia: le anticipazioni sul finale di Un altro domani rivelano che la donna si appresterà a vivere uno dei momenti più belli e sereno della sua vita, vale a dire il matrimonio con Leo.

Tutti parteciperanno a questo evento speciale per la coppia ma, proprio sul più bello, ci sarà un colpo di scena inaspettato. Leo, infatti, non se la sentirà di iniziare questa nuova vita con Julia, dato che non è lei la vera donna della sua vita. Così deciderà di lasciarla sola sull'altare, preferendo interrompere il matrimonio prima che sia troppo tardi.