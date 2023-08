Oggi, giovedì 24 agosto, sono ufficialmente iniziate le registrazioni dell'edizione 2023/2024 di Uomini & Donna: anche se il dating-show tornerà in tv l'11 settembre prossimo, gli studi Elios hanno già riaperto i battenti. Dopo circa quattro mesi di stop, dunque, Maria De Filippi ha ripreso in mano la conduzione del programma pomeridiano di Canale 5: le prime anticipazioni che sono trapelate, riguardano il cast dei giovani (Brando e Cristian primi tronisti ufficiali) ma anche alcuni ospiti da Temptation Island (confronto in studio tra Mirko e Perla, arrivati con i rispettivi neo fidanzati Greta e Igor).

Aggiornamenti sulla prima puntata di U&D

Nel pomeriggio di giovedì 24 agosto, è iniziata la prima registrazione della nuova edizione di U&D: Maria De Filippi ha accolto in studio gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari (smentite le voci di un rientro nel cast di Ida, che attualmente si trova a New York con il fidanzato Alessandro), ma anche i protagonisti che animeranno le puntate 2023/2024 del suo dating-show.

Sul web stanno cominciando a circolare i primi spoiler sui troni Classico e Over, in particolare sui personaggi che la redazione ha scelto per entrambe le versioni del programma, che anche quest'anno condivideranno lo spazio alternandosi nei racconti di quello che accade all'esterno degli Elios.

Le riprese di queste ore andranno in onda su Canale 5 lunedì 11 settembre: il pubblico dovrà aspettare altre tre settimane circa prima di poter assistere al ritorno sul piccolo schermo di Gemma&Co.

Le novità in arrivo a U&D

Tra le anticipazioni più attese dai fan di U&D, c'è sicuramente quella sui nomi dei tronisti 2023/2024.

Per tutta l'estate, infatti, siti e riviste hanno fatto tante ipotesi su chi avrebbe preso il posto di Lavinia, Federico e Nicole (i protagonisti della passata stagione) sulla poltrona rossa: un parere condiviso da molti, è che la redazione avrebbe puntato ancora su volti già noti ai telespettatori, magari ex corteggiatori o concorrenti dell'ultima edizione di Temptation Island.

I primi spoiler che stanno trapelando dagli studi Elios il 24 agosto, fanno sapere che Maria ha iniziato ad ufficializzare il cast del nuovo Trono Classico. Il meccanismo del dating-show è rimasto lo stesso di sempre: la conduttrice ha mostrato ai presenti (sia ai componenti del parterre che al numeroso pubblico accorso agli Elios per la prima registrazione dopo le vacanze) i video di presentazione dei ragazzi/e che d'ora in poi cercheranno l'amore davanti alle telecamere di Canale 5.

Gli addetti ai lavori hanno spiazzato tutti scegliendo due persone estranee al mondo dello spettacolo, due giovani poco più che ventenni dal nord e dal centro Italia.

Conto alla rovescia per il debutto di U&D

Il blogger Lorenzo Pugnaloni e il portale Witty Tv (dove vengono caricati in anteprima i video di presentazione dei protagonisti dell'edizione 2023/2024), dunque, in questi minuti hanno svelato l'identità dei primi tronisti ufficiali.

A cercare l'anima gemella in tv per i prossimi mesi, saranno Brando e Cristian: il primo ha 22 anni e vive a Treviso, in passato ha fatto molti lavori umili come quello del cameriere e non sa vivere senza sport. Anche se nella sua famiglia ci sono molti artisti, il ragazzo è alla sua prima esperienza in televisione.

Anche il secondo protagonista del Trono Classico ha 22 anni ed è romano: nella vita consegna le pizze a domicilio e abita con la mamma, visto che i genitori sono separati da quando era piccolo.

La puntata che è stata registrata in queste ore è valsa come un "appuntamento al buio" sia per i tronisti che per i corteggiatori: non sapendo chi ci sarebbe stato sulla poltrona rossa, i single accorsi in studio per le riprese odierne avranno la possibilità di ritirarsi senza intraprendere alcuna frequentazione.