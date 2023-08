A poco più di 48 ore dalla prima registrazione stagionale di Uomini e donne, in rete si sta spargendo una voce inaspettata: Ida Platano potrebbe rientrare nel cast del dating-show, ma non per cercare l'amore. In un video che ha postato su Instagram il 21 agosto, la parrucchiera ha spoilerato ai fan che giovedì prossimo potrebbe accadere qualcosa di molto interessante: l'ipotesi più accreditata è che la bresciana diventi opinionista, forse al posto di Gianni Sperti.

Aggiornamenti sul futuro a Uomini e donne

in queste ore stanno riprendendo quota le possibilità di un futuro da opinionista di Uomini e donne per Ida: è bastata una frase pronunciata dalla parrucchiera sui social, infatti, a scatenare le chiacchiere di fan e curiosi sul suo probabile rientro in studio.

Visto che è felicemente fidanzata con Alessandro Vicinanza da quasi 10 mesi, Platano non tornerebbe agli Elios nel ruolo di dama del Trono Over: la redazione, infatti, avrebbe pensato per l'amica di Gemma un ritorno in grande stile e soprattutto in una veste inedita.

"Forse giovedì capiterà qualcosa", ha detto sibillina la storica protagonista del dating-show in una Instagram Stories apparsa sul suo profilo lo scorso 21 agosto. Le registrazioni del format Mediaset riprenderanno proprio giovedì 24, quindi i rumor sulla presenza di Ida almeno alla prima puntata si fanno sempre più insistenti.

Le teorie del web su Uomini e donne

Qualora la redazione volesse davvero premiare Ida affidandole il ruolo di opinionista dell'edizione 2023/2024 (come si vocifera da settimane in rete), ci sono concrete probabilità che qualcuno le lasci il posto.

Tina Cipollari ha già fatto sapere che a fine agosto sarà regolarmente in studio: con un messaggio social, inoltre, la bionda vamp ha avvisato i componenti del cast e il pubblico che quest'anno sarà più agguerrita e intransigente del passato.

Meno certo della riconferma, invece, è apparso Gianni Sperti: in un'intervista che ha rilasciato di recente, infatti, il pugliese ha detto di non sapere ancora se a settembre sarà ancora opinionista di Uomini e donne.

"Sono legato a Maria De Filippi e allo staff, ma non mi sorprenderebbe se le cose andassero male. Qualcuno un giorno mi disse che siamo tutti utili, ma nessuno è indispensabile. Accetterò tutto ciò che il destino mi riserverà", ha fatto sapere l'ex ballerino a poche settimane dall'inizio delle registrazioni.

Chi va e chi resta a Uomini e donne

Tra Tina e Gianni, dunque, sarebbe quest'ultimo l'opinionista a rischio sostituzione: Ida Platano, infatti, potrebbe far parte del cast fisso della nuova edizione di Uomini e donne e a farne le spese sarebbe proprio Sperti. Per ora sono ovviamente solo ipotesi.

Le anticipazioni che trapeleranno dagli studi Elios giovedì 24 agosto, dunque, faranno chiarezza sia su questo punto che su altri che al pubblico non sono ben chiari: da qualche settimana a questa parte, infatti, si vocifera del possibile allontanamento dal parterre di Armando e Riccardo.

Il cavaliere Incarnato, però, ha sbottato sui social definendo "prive di fondamenta" tutte le recenti indiscrezioni sul suo futuro in tv: il napoletano, dunque, tra due giorni dovrebbe essere regolarmente tra i protagonisti della stagione 2023/2024.

Per quanto riguarda gli altri veterani della versione senior del dating-show, nessuno dovrebbe rimanere a casa: Roberta, Gemma, Alessandro, Elio, Aurora e Guarnieri sarebbero già pronti a riaccendere le dinamiche del Trono Over dopo circa quattro mesi di pausa.

La prima puntata della nuova edizione di U&D, infine, sarà trasmessa su Canale 5 lunedì 11 settembre.