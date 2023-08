Su Instagram è scoppiata una nuova polemica che ha coinvolto Natalia Paragoni.

L'ex volto di Uomini e Donne ha postato infatti alcuni scatti mentre si trova al mare stringendo tra le mani una birra. Dal momento che la compagna di Andrea Zelletta è diventata madre da un mese numerosi utenti hanno criticato la sua scelta di assumere alcolici. Le frasi degli hater sono prive di qualunque fondamento in quanto Paragoni non sta allattando al seno, come da lei stessa sottolineato.

La foto della discordia

Tramite il suo profilo Instagram, Natalia Paragoni ha dunque pubblicato alcuni scatti al mare in compagnia del fidanzato Andrea Zelletta.

Scorrendo il post, l'ex volto di Uomini e donne ha spiegato di indossare un costume molto costoso, ma non solo; si è infatti mostrata con una birra in mano, ed è qui che è nata la polemica social.

La cosa non è stata affatto vista di buon occhio da alcuni utenti: "Non si dovrebbero bere alcolici mentre si allatta una bambina". C'è chi ha insinuato che Natalia si stia comportando insomma da persona incosciente e chi addirittura l'ha etichettata come una "pessima madre". Un utente ha tirato in ballo anche il compagno Zelletta, sostenendo che anche lui dovrebbe opporsi alla scelta di Paragoni di bere alcolici mentre è in fase di allattamento.

Il dettaglio sfuggito agli hater

Gli hater di Natalia Paragoni non hanno però tenuto conto di una cosa importante: l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne non starebbe infatti allattando la piccola Ginevra.

Quanto meno non sempre o con la consueta frequenza in questi casi dato che la neo madre qualche giorno fa ha raccontato di utilizzare latte artificiale, su indicazione dei medici, per via del comportamento della figlia che ancora non si attacca al seno.

Andrea e Natalia: una storia nata sotto i riflettori

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni sono diventati celebri grazie a Uomini e Donne: lui era arrivato nel programma come tronista, lei come corteggiatrice.

In principio, l'influencer della Valtellina aveva iniziato a corteggiare Ivan Gonzalez ma in un secondo momento capì di nutrire un forte interesse per il tronista pugliese. Al momento della scelta (all'epoca veniva effettuata in prima serata in un castello), Andrea scelse Natalia e la coppia diventò inseparabile.

L'unico momento di separazione in questi anni ha coinciso con la partecipazione di Zelletta al Grande Fratello Vip 5. Oggi, Natalia e Andrea hanno coronato il loro sogno d'amore con una convivenza e mettendo su famiglia, mentre per il matrimonio sembra non esserci ancora nulla in programma.