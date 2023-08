Oggi, lunedì 28 agosto, è stata registrata una nuova puntata di Uomini&Donne, la seconda dell'edizione 2023/2024. Le anticipazioni che sta dando il blogger Lorenzo Pugnaloni su Instagram, riguardano sia i tre protagonisti del Trono Classico sia le dame e i cavalieri che la redazione ha scelto per comporre il parterre di quest'anno. Da giorni i fan attendono aggiornamenti sul futuro di Brando nel cast, ma anche sui cavalieri che non hanno partecipato alle riprese di giovedì scorso.

Aggiornamenti sulle riprese di U&D

Dopo soli quattro giorni di pausa, sono ricominciate le registrazioni di U&D: le riprese che erano in programma venerdì scorso (e poi annullate) si sono svolte oggi pomeriggio e in questi minuti stanno iniziando a trapelare le prime anticipazioni di quello che è successo in studio.

La curiosità dei fan è tutta per due argomenti: le giustificazioni di Brando e Cristian sulle segnalazioni che sono circolate sul loro conto (social e siti hanno parlato di presunti fidanzamenti già in corso per entrambi i neo tronisti del dating-show), e maggiori informazioni sul futuro di Armando e Riccardo nel cast.

I due cavalieri hanno saltato la prima puntata (non erano agli Elios e nessuno ha mai fatto accenno alla loro assenza) e sul web si era sparsa la voce che potrebbero non essere stati riconfermati nel parterre del Trono Over.

Le novità sui protagonisti di U&D

Tra la prima e la seconda registrazione della nuova edizione di U&D, in rete si è parlato tanto di due dei tronisti che sono stati presentati al debutto: su Brando, ad esempio, è stato detto che non sarebbe single, anzi che convivrebbe da oltre un anno con una ragazza di nome Alice.

Anche se quest'ultima si è esposta sui social network per smentire di essere la fidanzata del 22enne, le segnalazioni sul loro rapporto non si sono fermate e i fan attendevano con grande curiosità le anticipazioni delle riprese odierne per capirne di più su questa vicenda.

Nella serata di ieri, inoltre, Cristian ha preso parola su Instagram per commentare le chiacchiere che sono circolate sul suo conto nelle ore precedenti: il romano ha puntualizzato di essere stato in vacanza con l'ex compagna solo perché il viaggio l'avevano prenotato e pagato quando erano ancora una coppia, ma la relazione sarebbe finita ad aprile di comune accordo nonostante il bacio a stampo che si sono scambiati al mare.

Nessuno dei due è stato "cacciato", anzi hanno iniziato le esterne con le corteggiatrici.

Conto alla rovescia per il ritorno in tv di U&D

Tra gli spoiler più attesi dagli spettatori di U&D, però, ci sono anche quelli su due veterani del Trono Over che il 24 agosto scorso non si sono fatti vedere agli Elios. Da qualche giorno a questa parte, infatti, in rete si parla con insistenza dell'assenza di Armando e Riccardo alla prima registrazione dell'edizione 2023/2024: i due non erano in studio a differenza delle colleghe Gemma, Roberta e Aurora.

Il blogger Pugnaloni si è fatto portavoce della segnalazione di una fan che sostiene di aver incontrato Incarnato in vacanza: pare che in quell'occasione il napoletano abbia fatto riferimento ad un suo addio definitivo al dating-show dopo oltre 6 anni vissuti da assoluto protagonista.

Stando alle anticipazioni che stanno cominciando a circolare sui social network a fine riprese, neppure oggi i cavalieri erano presenti: si fanno sempre più insistenti, dunque, le voci di un allontanamento dei due dal parterre per lasciare spazio a new entry meno "fumantine" e più in linea con le nuove linee guida dettate da Mediaset.

A riprendere posto tra le dame, invece, è stata Barbara De Santi: la maestra rientra nel cast dopo un bel po' di anni e promette scintille. Tina Cipollari è tornata alla carica con Elio Servo: tra i due c'è stata un'accesissima litigata.