Dopo una puntata "di rodaggio", sono ufficialmente ripartite le dinamiche più interessanti dei troni di U&D, Classico e Over. Tra le anticipazioni della registrazione che si è svolta lunedì 28 agosto, i fan sono stati colpiti da quelle sulle liti che ci sono state in studio, soprattutto tra i protagonisti senior del cast. Anche Maria si è un po' arrabbiata per l'argomento frivolo sul quale si stavano confrontando Aurora e Gemma, mentre Tina ha provocato Elio, offrendo al pubblico cannoli con la ricotta.

Aggiornamenti sulle riprese di U&D

Le anticipazioni della registrazione che c'è stata il 28 agosto, fanno sapere che il parterre di U&D ha riaccolto Barbara De Santi e ha salutato Armando e Riccardo: la dama è rientrata ufficialmente nel cast dopo anni d'assenza, i due cavalieri non hanno partecipato alle riprese e il loro addio definitivo è sempre più una concreta possibilità.

Se la prima puntata (che si è svolta giovedì scorso) è stata quasi interamente dedicata alla presentazione dei tre nuovi tronisti, la seconda ha avuto come protagonisti assoluti i personaggi del Trono Over.

Le riprese si sono aperte con un lungo battibecco tra Aurora e Gemma su una Instagram Stories che la prima avrebbe postato per attaccare la collega. Anche Gianni Sperti si è intromesso nella discussione e per aver difeso Galgani si è beccato dello "scimmione" da parte di Tropea.

La strigliata della conduttrice di U&D

Nel sentire le due dame litigare animatamente su un argomento frivolo come sono le Stories di Instagram, Maria De Filippi si è un po' arrabbiata. Chi ha assistito alla registrazione del 28 agosto, infatti, fa sapere che la conduttrice di U&D ha rimproverato prima Aurora per aver usato i social network per punzecchiare Gemma e poi quest'ultima per essersela presa: la padrona di casa del dating-show ha ricordato alle due che non sono più ragazzine e per questo dovrebbero confrontarsi su cose più importanti.

Di Galgani, però, si è parlato anche per la frequentazione che ha iniziato con Maurizio: i due sono usciti e la torinese sembra aver già perso la testa. Tra un bagno in piscina e un bacio mancato (lui ha rifiutato di fare entrambe le cose al primo appuntamento, la "regina" del Trono Over ha ammesso di provare un forte interesse per il 57enne.

A criticare il comportamento di Gemma, è stata soprattutto la rientrante Barbara: quando la presentatrice le ha chiesto di esprimere un'opinione sulla collega di parterre, De Santi ha detto che starebbe facendo tutto quello che rimproverava a Silvio Venturato (anche lui di ritorno nel cast fisso), diventando la sua versione al femminile.

Silenzio sui cavalieri di U&D

Anche Tina è stata tra i protagonisti delle riprese di U&D del 28 agosto: l'opinionista si è scontrata duramente con Elio per un saluto a inizio puntata, dopodiché ha deciso di provocarlo regalando al pubblico presente cannoli siciliani pieni di ricotta (l'alimento al quale l'uomo è allergico).

I fan stanno anche discutendo sull'assenza di Armando e Riccardo in studio: i due non hanno partecipato alle prime due registrazioni dell'edizione 2023/2024 e Maria non ha mai fatto alcun riferimento né a loro né al perché non fossero tra i cavalieri.

Gli spettatori si stanno convincendo sempre di più che sia Incarnato che Guarnieri non sarebbero stati riconfermati nel cast al rientro dalle vacanze: d'altronde, il napoletano avrebbe anticipato ad alcuni passanti che non avrebbe più partecipato al dating-show (questo sostiene una recente segnalazione).

Oggi, martedì 29 agosto, si registrerà la terza puntata stagionale di Uomini e donne e gli spoiler che trapeleranno dagli Elios aggiorneranno i curiosi su quello che accadrà.