L'appuntamento con Uomini e donne riparte nella settimana 11-15 settembre con le nuove puntate inedite che terranno compagnia al pubblico nella fascia oraria che va dalle 14:45 alle 16 circa.

Le sorprese non mancheranno e, nel corso dei primi appuntamenti di questa attesissima annata, ci sarà spazio per le vicende dei protagonisti del trono over, chiamati a portare avanti il ​​loro percorso alla ricerca dell'anima gemella.

Spazio poi alla presentazione dei nuovi tronisti e alle prime sfuriate di Tina Cipollari che, anche questa volta, darà il meglio di sé.

Nuovi tronisti in studio: anticipazioni Uomini e donne 11-15 settembre 2023

Nel dettaglio, le anticipazioni di Uomini e donne nella settimana 11-15 settembre 2023, rivelano che ci sarà spazio per l'arrivo dei nuovi tre tronisti di questa stagione, pronti a mettersi in gioco per cercare di trovare la loro anima gemella.

Tra questi spicca Manuela Carriero, ben nota al pubblico di Temptation Island, per la sua partecipazione ad una passata edizione del reality show, dove scelse di chiudere la sua storia d'amore e uscire dal villaggio col tentatore Luciano Punzo.

Gli altri due tronisti di questo inizio stagione sono Brando e Cristian, entrambi 22enni ma abbastanza maturi da ammettere di essere alla ricerca di una donna con la quale poter fare dei progetti seri per il futuro.

Durante le prime puntate di Uomini e donne di questa edizione, non mancherà un momento dedicato all'ultima edizione di Temptation Island, con l'arrivo in studio delle coppie protagoniste di questa edizione.

Tina perde già le staffe in studio: anticipazioni Uomini e donne al 15 settembre

Tina, in particolar modo, sarà dura nei confronti di Manuele per la fine della sua storia d'amore con Francesca all'interno del villaggio delle tentazioni e non gliele mandererà a dire.

L'opinionista del talk show sarà protagonista anche di un altro accesissimo momento che terrà banco in studio: il ritorno del cavaliere Elio.

Tra i due si riaccenderà la miccia e, anche in queste nuove puntate del programma, Tina si scaglierà furiosamente contro il cavaliere napoletano.

Tuttavia, le prime puntate della nuova stagione di Uomini e donne saranno caratterizzate anche dall'assenza in studio di due volti storici del parterre over.

Armando e Riccardo assenti: anticipazioni Uomini e donne 11-15 settembre

Armando e Riccardo non saranno presenti nei primi appuntamenti di questa stagione e in studio non è stata data alcuna spiegazione in merito a questa loro assenza.

Non si esclude, quindi, che Maria De Filippi possa aver scelto di fare "piazza pulita" e apportare così dei cambiamenti al parterre maschile, dopo la deriva trash della passata stagione che ha visto protagonisti proprio Armando e Riccardo.

In studio non sarà presente nemmeno Ida Platano: l'ex dama non ha preso parte alle prime due registrazioni del talk show e quindi sembrerebbe definitivamente smentita l'ipotesi legata ad un suo possibile coinvolgimento in trasmissione come opinionista.