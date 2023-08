Carlo Alberto Mancini tramite il suo account Instagram ha deciso di fare chiarezza su alcune illazioni circolate sul web. Scendendo nel dettaglio, Deianira Marzano ha sostenuto che una coppia nata a Uomini e Donne si sarebbe lasciata per via di alcuni atteggiamenti poco carini da parte di uno dei due partner. Dal momento che alcuni utenti hanno pensato che si trattasse dell'ex scelta di Nicole Santinelli, Carlo Alberto ha deciso di intervenire.

Le dichiarazioni dell'ex corteggiatore

Lunedì 21 agosto, Carlo Alberto Mancini ha postato una storia su Instagram in cui ha negato di essere andato in bagno con la porta aperta: "Non mi passerebbe per la testa in quella situazione neanche dopo 10 anni di convivenza, figuriamoci all'inizio".

Dunque, l'ex scelta di Nicole Santinelli ha precisato di essere una persona rispettosa nei confronti del prossimo e di avere ricevuto la giusta educazione.

Infine con ironia ha affermato che tra le varie fake news lette sul suo conto, questa è sicuramente la più divertente.

Che cosa aveva detto Deianira Marzano

L'intervento di Carlo Alberto Mancini arriva da una segnalazione effettuata da Deianira Marzano. Nel dettaglio, l'esperta di gossip ha spiegato di avere ricevuto una segnalazione da un ex protagonista di Uomini e donne in cui le venivano dette le motivazioni della rottura. Secondo quanto riportato nella segnalazione, una coppia sarebbe durata solamente due giorni per problemi di galateo del ragazzo.

A quel punto l'influencer ha spiegato di essersi ricreduta sulla persona che ha riportato la segnalazione e anche lei al suo posto avrebbe deciso di interrompere la storia, poiché non tollera determinati atteggiamenti.

Le ipotesi del web

Dopo la segnalazione di Deianira Marzano, sui social moltissimi telespettatori di Uomini e Donne hanno fatto ricadere i sospetti sull'ex coppia formata da Nicole e Carlo Alberto e Luca Daffrè con Alessandra: entrambe le coppie sono scoppiate poco dopo avere lasciato insieme il dating show di Canale 5.

Entrando nello specifico, alcuni utenti hanno sostenuto che Luca Daffrè all'apparenza sembra un "perfezionista" quindi non riescono a pensare che sia lui ad avere avuto un atteggiamento simile nei confronti della partner. Inoltre altri utenti hanno fatto notare che nei giorni scorsi, Nicole Santinelli è stata in Puglia in compagnia di Amedeo Venza e Deianira Marzano quindi potrebbe essere stata lei a rivelare uno dei motivi per cui ha deciso di interrompere la frequentazione con il corteggiatore scelto, ma Carlo Alberto ha negato.