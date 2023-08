L'appuntamento con Terra Amara prosegue e le anticipazioni rivelano che Zuleyha si ritroverà in pericolo di vita.

La donna sarà vittima della trappola di un cacciatore all'interno della foresta, al punto da trovarsi sospesa tra la vita e la morte.

Mentre la donna lotterà per la sua vita, Demir porterà avanti la sua relazione clandestina con Umit.

Zuleyha intrappolata nella foresta: anticipazioni Terra amara

Le anticipazioni delle nuove puntate di Terra amara in programma su Canale 5 rivelano che Zuleyha si vivrà una situazione di grande pericolo.

Finirà all'interno della foresta e senza accorgersene sarà vittima della trappola di un cacciatore, al punto da rischiare seriamente per la sua incolumità.

Zuleyha urlerà con tutte le sue forze per essere ascoltata da qualcuno, con la speranza che possano salvarla e tirarla fuori da quella foresta, ma così non sarà.

La donna sarà stremata e priva di forze, e a quel punto si lascerà andare quasi come se fosse svenuta.

Zuleyha in pericolo, Demir la tradisce con Umit: anticipazioni Terra amara

Nel frattempo a villa Yaman Sevda si preoccuperà per la sparizione nel nulla della donna. Nessuno saprà che fine abbia fatto e la donna risulterà irraggiungibile.

A quel punto decideranno di mettersi in contatto con Demir. Tra i due è tornato il sereno e pur essendo consapevoli del fatto che l'uomo si trovi fuori per affari, decideranno di metterlo al corrente su quanto è accaduto.

In realtà Demir ha mentito a tutti. Le anticipazioni di Terra amara rivelano che il ricco imprenditore non si trova fuori per affari, così come ha fatto credere a tutti, bensì si sta godendo il suo weekend con Umit, la sua amante.

Demir non lascerà un recapito per permettere di essere rintracciato, così nessuno potrà dirgli che la moglie si trova in grave pericolo.

Zuleyha sospesa tra la vita e la morte: anticipazioni Terra amara

La sparizione di Zuleyha inizierà a destare non pochi sospetti e tutti a Villa Yaman inizieranno a temere che le sia successo qualcosa di brutto.

Per tale motivo decideranno di mettersi in contatto con Fekeli, al quale chiederanno aiuto per cercare di scoprire cosa sia successo alla ragazza.

Immediata la reazione dell'uomo: le anticipazioni di Terra amara rivelano che Fekeli si metterà sulle tracce della donna insieme a Fikret. Riusciranno a ritrovarla sana e salva oppure arriveranno troppo tardi? La risposta durante le prossime puntate.