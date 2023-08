Per mesi si è vociferato del possibile ritorno di Giorgio Manetti nel cast fisso di U&D: anche lui stesso, intervistato al termine della scorsa edizione nel dating-show, aveva detto di essere pronto a rimettersi in gioco qualora la redazione l'avesse cercato. Oggi, a poche settimane dall'inizio delle nuove registrazioni, il toscano fa dietrofront e si dice non interessato a quest'eventualità e ad un faccia a faccia con l'ex fidanzata Gemma Galgani.

Aggiornamenti sul futuro a U&D

L'intervista che Giorgio ha rilasciato a Tag24 lo scorso 3 agosto, sta facendo parecchio discutere.

Tra le tante risposte che il toscano ha dato al giornalista, spiccano quelle sul suo futuro televisivo.

Dopo essere rimasto in silenzio per mesi su un probabile rientro nel parterre del Trono Over, in questi giorni Manetti ha chiarito: "Non ho sentito nessuno della produzione e non ho il desiderio di sentirli. Non sono interessato a tornare nel programma".

Parole piuttosto forti quelle che il "Gabbiano" ha usato per smentire una sua imminente apparizione su Canale 5 dopo anni d'assenza: salvo colpi di scena o ripensamenti radicali, il cavaliere non farà parte del cast 2023/2024 di U&D.

Le stoccate alla vamp di U&D

Un'altra dichiarazione spiazzante che molti siti di Gossip stanno riportando dal 4 agosto scorso, è quella con la quale Giorgio ha criticato Tina e il comportamento che ha avuto con Elio in studio.

Se negli anni ha sempre difeso Cipollari anche quando parte del pubblico di U&D le andava contro, questa volta il cavaliere del Trono Over ha sorpreso dicendosi a favore di un suo eventuale allontanamento dal programma.

Nel commentare i rumor sulla possibile "cacciata" dell'opinionista per mano di Pier Silvio Berlusconi, Manetti ha detto: "Sono dalla sua parte se serve a rivoluzionare in positivo la trasmissione.

Ne abbiamo abbastanza di certe scene in tv, come quando Tina ha mangiato la ricotta davanti ad Elio che è allergico".

"In quel caso è stata maleducata e anche bulla", ha aggiunto il fiorentino nello sfogo che sta facendo il giro della rete.

Il chiarimento sul rapporto con la dama di U&D

Giorgio si è lasciato andare a commenti piuttosto forti anche su Gemma e sui gossip che la vorrebbero pronta a lasciare il parterre al termine della prossima edizione.

"Non credo che questo sarà il suo ultimo anno. Per lei è diventato vitale partecipare a U&D, lo fa da 14 anni. Ormai non ci crede più nessuno che è lì per cercare l'amore", ha affermato Manetti nell'intervista.

Il toscano ha anche fatto un paragone tra le storie d'amore che lui ha avuto con Galgani e tutte le altre che la stessa ha intrapreso negli anni successivi: secondo l'uomo ci sarebbe una netta differenza nell'atteggiamento della dama, prima concentrata sul trovare la persona giusta e ora più interessata a stare al centro dell'attenzione in quanto personaggio televisivo.

L'ultimo appunto che il "Gabbiano" ha voluto fare, è sul tipo di rapporto che ha instaurato con Anna Tedesco dopo l'uscita di scena di entrambi dal parterre del Trono Over.

Anche se di recente hanno trascorso piacevoli serate insieme, tra i due non c'è una relazione in corso: Giorgio ha specificato che la abruzzese è solo una sua cara amica e che tra loro non c'è mai stato neppure un fugace flirt.