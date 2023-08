Sta facendo molto discutere l'intervista di Giorgio Manetti su svariati argomenti di gossip: il suo futuro a Uomini e donne, la possibile "cacciata" di Tina Cipollari, i rumor sull'ultima stagione di Gemma Galgani nel cast e i gossip sul suo rapporto con Anna Tedesco. L'ex cavaliere, in particolare, ha sorpreso quando ha attaccato l'opinionista con cui è sempre andato d'accordo davanti e dietro le telecamere: il toscano si è schierato dalla parte di Elio Servo, nuovo "antagonista" televisivo della vamp, definendo "maleducato" il comportamento di Tina.

Giorgio critica Tina

Giorgio si è detto d'accordo con quei dirigenti Mediaset che vorrebbero eliminare il "trash" dai programmi di punta della rete, partendo dall'allontanamento di personaggi che contribuiscono a creare caos e confusione quando sono in video.

"Ne abbiamo abbastanza di certe scene, come quando nella scorsa edizione Tina ha mangiato la ricotta davanti a Elio che era allergico", ha fatto sapere il toscano. Nel commentare quest'episodio che per settimane ha fatto discutere tutto il pubblico di Uomini e Donne, Manetti ha aggiunto: "Quello è stato un comportamento maleducato e anche da bulla. Si è passato il limite".

L'ex di Gemma, dunque, ha scelto di criticare l'amica Cipollari per quegli atteggiamenti esagerati che ha avuto nelle ultime puntate della stagione 2022/2023 del dating-show, quando aveva preso di mira il cavaliere Servo e ci litigava per ore togliendo spazio agli altri componenti del parterre.

Aggiornamenti sul protagonista di Uomini e Donne

Oltre ad escludere l'addio di Gemma al cast di Uomini e Donne al termine della prossima edizione, Giorgio Manetti ha detto tante altre cose interessanti nel corso della chiacchierata che ha fatto a Tag24. Lo scorso 3 agosto, infatti, il sito di gossip ha riportato le dichiarazioni del toscano sul rumor che vorrebbe Tina Cipollari a rischio non riconferma.

Anche se in passato l'ha sempre difesa dalle critiche (soprattutto da quelle di Galgani), stavolta il cavaliere del Trono Over si è schierato contro l'opinionista e alcuni suoi atteggiamenti un po' sopra le righe.

"Io sono dalla parte di Pier Silvio Berlusconi, non tanto perché vuole mandarla via ma perché ci sarebbe una rivoluzione nel programma", ha esordito il "Gabbiano" nell'intervista che molti blog stanno riportando.

Le spiegazioni sulle dame di Uomini e Donne

Giorgio ha anche smentito i rumor che lo volevano pronto a tornare nel cast fisso di Uomini e Donne: infatti, il fiorentino ha spiegato di non aver sentito nessun membro della redazione e che non è un suo desiderio rientrare nel parterre maschile del Trono Over.

Durante l'estate, però, si è parlato anche di un presunto flirt in corso tra Manetti e Anna Tedesco: i due sono stati avvistati insieme in diverse occasioni informali, come cene in locali lussuosi. A chi pensava che tra lui e la dama fosse scoccata la scintilla lontano dai riflettori, però, il "Gabbiano" ha spiegato: "Lei è sempre stata solo un'amica per me. Ogni tanto ci vediamo per un drink e basta".

Al momento, dunque, Manetti sarebbe ancora single: dopo aver chiuso la lunga relazione con la concittadina Caterina, il cavaliere non ha ufficializzato nessun altro legame sentimentale, anche per questo tanti curiosi credevano ai gossip su un suo ritorno nel dating-show che l'ha reso popolare e che lui stesso ha abbandonato più di sei anni fa.

Di Gemma, infine, Giorgio ha detto che è improbabile che lasci la trasmissione a maggio: "Per lei è vitale partecipare a quel programma, anche se non troverà mai l'amore lì".