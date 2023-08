Zuleyha si ritroverà in serio pericolo di vita nelle prossime puntate di Terra amara su Canale 5. Le anticipazioni della soap opera turca rivelano che Altun farà i conti con un colpo di arma da fuoco che avrà delle conseguenze inaspettate e terribili.

La donna, messa in pericolo, si ritroverà tra la vita e la morte: per lei sarà necessario un immediato intervento di chirurgia al cervello, col quale i medici proveranno in tutti i modi a salvarla e ad evitare il peggio.

Zuleyha pronta a voltare pagina con Hakan: anticipazioni Terra amara

Nel dettaglio, le anticipazioni di Terra Amara rivelano che nel corso della quarta stagione, la protagonista femminile della soap opera deciderà di riprendere in mano le redini della sua vita al fianco di Hakan, un uomo intrigante e misterioso imprenditore che arriverà a far breccia nel suo cuore.

La donna resterà profondamente colpita da questo uomo che, giorno dopo giorno, riuscirà a conquistarla al punto da convincerla del fatto che sia quello giusto.

Tuttavia, la coppia si ritroverà ben presto a fare i conti con una serie di ostacoli che li metteranno a durissima prova e uno di questi porta il nome di Vahap.

Zuleyha colpita da un proiettile alla testa: anticipazioni Terra amara

Gli spoiler delle prossime puntate di Terra amara rivelano che l'uomo si dirà pronto ad agire con Hakan, perché vuole farlo fuori definitivamente e riuscirà così ad intrufolarsi all'interno della sua lussuosa villa, senza farsi beccare da nessuno.

Nel momento in cui Hakan e Zuleyha saranno insieme, ecco che Vahap agirà e farà partire un colpo di arma da fuoco, con lo scopo di colpire il suo nemico.

Peccato, però, che quel colpo di arma da fuoco si rivelerà fatale per la protagonista femminile della soap opera turca trasmessa su Canale 5.

Zuleyha verrà colpita direttamente al cervello da un proiettile e, per lei, la situazione apparirà drammatica e a dir poco drastica, al punto che sarà necessario un intervento immediato.

Zuleyha viene operata d'urgenza al cervello: anticipazioni Terra amara

La donna arriverà in ospedale in codice rosso e, fin dal primo istante, i medici si diranno preoccupatissimi per quello che potrebbe succedere in sala operatoria.

Zuleyha, infatti, si ritroverà a rischiare tra la vita e la morte: l'operazione alla quale sarà sottoposta sarà particolarmente delicata e necessiterà di una grande attenzione da parte dell'equipe medica.

Un intervento che durerà diverse ore e logorerà il cuore di Hakan: l'uomo apparirà a dir poco preoccupato per quello che potrebbe succedere e, in particolar modo, inizierà a temere che la sua amata possa non farcela.

La protagonista femminile di Terra amara riuscirà a riprendersi e a ritornare in villa con i suoi due amati bambini e il suo Hakan? Lo scopriremo nel corso dei prossimi appuntamenti della soap opera che sta stregando sempre più il pubblico di Canale 5.

L'appuntamento con Terra amara non troverà spazio in prime time su Canale 5

La media di ascolti di queste settimane estive è di oltre 2,5 milioni al giorno con picchi che hanno toccato anche il 26% nella fascia del pomeriggio.

Un successo clamoroso per la soap opera che, da settembre, proseguirà regolarmente nella fascia del daytime pomeridiano di Canale 5.

In un primo momento si era ipotizzato anche uno sbarco in prime time per la soap, ma così non sarà: Terra amara non occuperà la domenica sera della rete ammiraglia, ma sarà in onda dal lunedì al sabato in prima visione assoluta.