L'ultima edizione di Temptation Island potrebbe intrecciarsi a quella di Uomini & Donne che debutterà su Canale 5 l'11 settembre prossimo.

Alcuni concorrenti del reality estivo, infatti, sarebbero in lizza per diversi ruoli nel cast della nuova stagione del dating-show: Manuel Maura, ad esempio, sui social non ha smentito la possibilità di diventare un corteggiatore di Roberta Di Padua, sua estimatrice da sempre. L'ex fidanzata di lui, Francesca Sorrentino, non commenta quest'eventualità ma potrebbe viverla in prima persona se venisse scelta come tronista.

Aggiornamenti sui protagonisti di U&D

Anche se di recente Francesca e Manuel di Temptation Island sono stati avvistati allo stesso lido, tra loro non c'è stato nessun ritorno di fiamma. A fare chiarezza sul Gossip che ha impazzato in questi giorni sul web, sono stati entrambi i concorrenti del reality rispondendo alle domande dei fan su Instagram.

Il ragazzo, però, è stato interpellato dai follower anche su un altro argomento piuttosto "scottante": il suo possibile ritorno in televisione ma nell'inedito ruolo di corteggiatore.

A chi gli ha chiesto se parteciperebbe a U&D per conoscere meglio Roberta Di Padua, Maura ha risposto solo con un'emoticon, quella che ride a crepapelle. Il giovane, dunque, non ha né confermato né smentito le voci che lo vorrebbero pronto a rimettersi in gioco nel Trono Over, in particolare alla corte della dama romana che in passato si è esposta per fargli molti complimenti.

Interessanti dinamiche in arrivo a U&D

"E Manuel da dove è uscito? Tanta roba", è questo il commento che Roberta ha fatto su Instagram mentre assisteva alla prima puntata di Temptation Island.

Pochi giorni dopo, visto il clamore mediatico che avevano suscitato le sue parole, la dama di U&D ha precisato che i complimenti fatti a Maura sono stati sinceri e che le tante critiche che stava ricevendo erano assolutamente fuori luogo.

"Ho solo detto quello che molte donne pensavano ma non avevano il coraggio di dire", ha sbottato Di Padua sui social network.

Questo episodio ha spinto alcuni fan a chiedere a Manuel se a settembre scenderebbe le scale del dating-show per corteggiare la romana che nel recente passato si è esposta pubblicamente per elogiare il suo aspetto fisico.

Il parere della possibile tronista di U&D

I follower di Instagram hanno interpellato anche Francesca sulla possibilità che il suo ex partecipi a U&D per corteggiare Roberta. A questa domanda, però, la concorrente di Temptation Island ha scelto di rispondere con un emblematico "no comment".

Ma anche la giovane Sorrentino figura nell'elenco dei volti noti che la redazione potrebbe mettere sul trono. Da quando ha lasciato il compagno al falò di confronto definitivo, la ragazza è considerata dagli spettatori la candidata ideale alla poltrona rossa: non è da escludere, dunque, che gli autori decidano di dare alla napoletana un'altra chance, e più precisamente di aiutarla a voltare pagina in amore affidandole il ruolo di tronista.

Qualora questo dovesse avvenire e Manuel scendesse le scale per Roberta, i due ex fidanzati si ritroverebbero faccia a faccia nelle registrazioni settimanali del programma condotto da Maria De Filippi.

A proposito della stagione 2023/2024 di Uomini e donne, le sue riprese inizieranno ufficialmente giovedì 24 agosto: successivamente, dunque, trapeleranno le prime anticipazioni dopo la pausa estiva e si saprà qualcosa in più sul possibile ingresso nel cast di qualche protagonista di Temptation.