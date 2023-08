Anche se Francesca Sorrentino ha smentito i recenti rumor che la volevano di nuovo vicina all'ex Manuel Maura dopo l'addio a Temptation Island, i due sono stati avvistati ancora nello stesso luogo. Come dimostrano le Instagram Stories che hanno postato il 20 agosto, i due hanno trascorso la domenica allo stesso lido di Sabaudia: gli ex fidanzati si sono mostrati intenti a ballare e a divertirsi in riva al mare in compagnia di amici.

Aggiornamenti sulla coppia di Temptation Island

Tra due protagonisti dell'ultima edizione di Temptation Island c'è un riavvicinamento in corso?

Questa è la domanda che molti fan si stanno ponendo da quando in rete hanno cominciato a circolare segnalazioni e avvistamenti di un'ex coppia negli stessi luoghi. Tra venerdì 18 e domenica 20 agosto, infatti, sui social network è circolato il rumor sulla presenza di Francesca e Manuel allo stesso stabilimento balneare in provincia di Roma.

Il primo a lanciare questa notizia, è stato l'esperto di Gossip Alessandro Rosica, che su Instagram ha fatto notare che i due ex fidanzati sono stati visti e fotografati al medesimo orario in una nota spiaggia del litorale laziale.

Interpellata dai follower sul gossip che la vorrebbe di nuovo in coppia con Maura, però, Sorrentino ha smentito tutto: rispondendo al "Fammi una domanda", la ragazza ha fatto sapere di non essere in vacanza con l'ex compagno.

Dubbi sulla decisione presa a Temptation Island

Domenica 20 agosto, però, si è riproposta la medesima situazione: Francesca e Manuel hanno postato su Instagram foto e video dalla stessa spiaggia di Sabaudia e soprattutto allo stesso orario, quando il sole stava per tramontare.

La concorrente di Temptation Island si è mostrata con alcuni amici mentre ballava, il suo ex fidanzato ha fatto altrettanto inquadrando anche il bagnasciuga e la location che li stava ospitando entrambi.

Alcuni fan hanno gioito per quest'ultimo avvistamento dell'ex coppia, ma molti altri si sono augurati che si sia trattato solo di un fortuito caso e che tra Sorrentino e Maura non ci sia davvero un ritorno di fiamma in corso.

Nel rispondere alle domande dei follower, inoltre, la ragazza ha fatto sapere di essere single e ancora non pronta ad un'altra relazione, anche perché sono passati pochi mesi dall'addio all'uomo del quale è stata perdutamente innamorata per tanti anni.

Gelo tra le protagoniste di Temptation Island

Durante il weekend di Ferragosto, però, in rete si è parlato tanto anche di altri tre protagonisti del reality estivo di Canale 5.

Francesca è andata al mare col single Lollo e Ale ha smesso di seguirla su Instagram: tutto questo è accaduto nel giro di poche ore e i fan più attenti sono stati i primi ad accorgersene.

Anche se la giovane Sorrentino ha subito chiarito che tra lei e il tentatore non c'è nulla se non una bella amicizia, Ligotti non ha reagito bene alle loro foto insieme in spiaggia e ha deciso di rimuovere l'amica dalla lista delle persone che tiene d'occhio sui social network.

Quando un follower le ha chiesto se era vero che Ale l'aveva cancellata dal suo account, dopo averla vista accanto al single con il quale si è scambiata smancerie nel villaggio, la napoletana ha risposto: "Pare di sì".

L'autrice di questo discusso gesto non si è ancora esposta per motivarlo: un parere piuttosto condiviso dai curiosi, è che la giovane potrebbe essersi ingelosita nel vedere il "suo" Lollo in atteggiamenti complici con un'altra donna, a prescindere che si trattasse di una persona con la quale ha vissuto per tre settimane in Sardegna per registrare le sei puntate di Temptation Island 2023.