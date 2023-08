A poco più di 24 ore dall'inizio delle registrazioni della nuova edizione di U&D, Ida Platano ha indirettamente smentito i rumor che la volevano pronta a tornare in studio nel ruolo di opinionista. Il 22 agosto, infatti, la dama è volata a New York con il fidanzato Alessandro per un'occasione speciale: i 40 anni di lui. Improbabile che la coppia rientri in Italia in tempo per partecipare alle riprese previste per il fine settimana, quelle delle prime due puntate della stagione 2023/2024 del dating-show.

Aggiornamenti sulla protagonista di U&D

Niente ospitata a U&D per Ida e Alessandro: è questa la notizia che emerge in queste ore dando un'occhiata ai contenuti che entrambi hanno postato su Instagram tra il 22 e il 23 agosto.

Proprio mentre siti e blog riportavano l'indiscrezione del suo possibile ritorno nel cast del dating-show come opinionista, la parrucchiera ha spiazzato tutti pubblicando sui social un video dall'aeroporto. La dama, però, non si stava dirigendo a Roma (dove si registra il programma di Maria De Filippi) come tanti hanno pensato in un primo momento: la bresciana è volata dall'altra parte del mondo per un evento molto importante.

Mentre in Italia era notte fonda, la storica protagonista del Trono Over ha condiviso sul suo account foto e filmati da New York, dove si è recata con il fidanzato Alessandro per festeggiare i 40 anni di quest'ultimo.

La dedica social della 'regina' di U&D

"Rendi speciale ogni cosa.

Che oggi sia per te un giorno indimenticabile. Buon compleanno. Ti amo", sono queste le parole con le quali Ida ha fatto gli auguri ad Alessandro su Instagram.

Il cavaliere di U&D, infatti, il 23 agosto compie 40 anni e ha deciso di regalarsi un viaggio in America con la donna con la quale fa coppia da oltre 10 mesi. Platano e Vicinanza sono soliti concedersi una romantica vacanza per le occasioni speciali: quando a raggiungere l'importante traguardo dei 40 anni è stata la parrucchiera, la sua dolce metà l'ha portata a Parigi per qualche giorno di relax e divertimento.

Il fatto che i piccioncini siano volati oltreoceano proprio a ridosso della prima registrazione stagionale del dating-show, smentisce indirettamente due indiscrezioni che hanno impazzato in rete nell'ultimo periodo: Ida non sarà opinionista dell'edizione 2023/2024 e neppure ospite delle prime puntate.

Attesa per l'annuncio del cast di U&D

I fan di U&D, però, sono certi che Ida e Alessandro torneranno in studio per aggiornare il pubblico su come vanno le cose tra loro, anche se non questo fine settimana.

La coppia festeggerà il primo anniversario il prossimo novembre, quindi è probabile che Maria De Filippi decida di invitarli proprio a ridosso di questo importante traguardo.

Giovedì 24 agosto, intanto, inizieranno le registrazioni della nuova edizione del dating-show e la curiosità degli spettatori è tutta per il cast che sarà annunciato nel corso delle riprese. Le anticipazioni che trapeleranno dagli Elios nel tardo pomeriggio di domani, infatti, sveleranno: i nomi dei quattro nuovi tronisti (tra i quali dovrebbe esserci qualche volto già noto, magari ex corteggiatori o single di Temptation Island), il parterre 2023/2024, le dame e i cavalieri che esordiranno nel Trono Over.

Il debutto di Uomini e donne su Canale 5 però avverrà tra un po' di settimane: salvo cambi di programma o slittamenti, la prima puntata sarà trasmessa lunedì 11 settembre, giorno in cui inizierà anche il Grande Fratello in prime time.

Riconfermati nel ruolo di opinionisti del format sia Gianni Sperti che Tina Cipollari, ormai veterani e punti di riferimento anche per il pubblico a casa.