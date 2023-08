Nicole Santinelli è stata una delle protagoniste dell'ultima parte dell'edizione 2022/2023 di U&D: la giovane è stata tronista per circa tre mesi, ha scelto Carlo ma la relazione è durata a malapena due settimane. Oggi, quando manca poco all'inizio delle registrazioni delle nuove puntate, la romana fa sapere che accetterebbe un'eventuale proposta della redazione di entrare a far parte del parterre del Trono Over.

Aggiornamenti sui protagonisti di U&D

Il numero della rivista Mio che è in uscita in questi primi giorni d'agosto, contiene anche un'interessante intervista ad una tronista della scorsa edizione di U&D.

Nicole si è raccontata a circa quattro mesi dalla fine della sua esperienza nel dating-show e, un po' a sorpresa, ha fatto sapere che tornerebbe volentieri in studio per cercare l'anima gemella.

Ai giornalisti che le hanno chiesto se crede ancora nel programma nonostante la storia con Carlo sia durata poche settimane, Santinelli ha risposto di sì e si è anche detta favorevole a vestire panni del tutto inediti per lei.

In merito ad un suo possibile ritorno in studio ma nel cast del Trono Over e non più del Classico, la romana ha dichiarato: "Se arrivasse qualcuno di simile a me, sì".

Visto che il percorso sulla poltrona rosa per lei è unico e irripetibile, Nicole accetterebbe di mettersi in gioco nel ruolo di dama della versione senior del programma di Maria De Filippi.

Le stoccate all'ex corteggiatore di U&D

L'avventura di Nicole a U&D è durata pochi mesi e, almeno in televisione, si era conclusa con un lieto fine. La tronista ha scelto Carlo Alberto Mancini dopo un percorso di conoscenza piuttosto breve, e lo ha fatto preferendogli Andrea Foriglio.

A distanza di circa due settimane dal fidanzamento davanti alle telecamere, i due si sono lasciati e la decisione l'ha presa la ragazza.

L'ex corteggiatore ha avviato una diretta Instagram per comunicare la rottura ai fan e questa mossa non è affatto piaciuta a Santinelli.

Nell'intervista che ha rilasciato a Mio, infatti, la romana ha detto di aver scoperto cose dell'ex che in studio non erano emerse, come se lui si fosse mostrato molto diverso rispetto a come è nella vita di tutti i giorni.

"Quella che è stata illusa sono io e non lui", ha sbottato la giovane sulle pagine della rivista di Gossip.

Nicole ha anche detto di non aver più sentito nessun componente della redazione dopo la fine della storia con Carlo, e questo la porta a pensare che gli autori abbiano creduto a lui e non alla sua versione dei fatti.

Conto alla rovescia per le riprese di U&D

Se Nicole Santinelli diventerà o meno una dama del Trono Over, è presto per dirlo: le registrazioni di U&D inizieranno a fine agosto (si parla di 30 e 31 come date indicative), quindi prima di allora è difficile scoprire i componenti del cast.

Il ritorno in studio della bionda tronista, però, porterebbe avanti una dinamica che ha appassionato tutto il pubblico sul finire della scorsa edizione: l'astio che è nato tra lei e Roberta Di Padua.

Le due hanno litigato furiosamente in quasi tutte le puntate alle quali hanno partecipato, arrivando ad urlarsi contro e ad apostrofarsi con termini poco carini. La storica protagonista del dating-show ha anche cercato di "rubare" Andrea Foriglio alla rivale: ai ripetuti inviti ad uscire insieme, però, il corteggiatore ha sempre risposto di no.

La presenza di Nicole nel parterre femminile della trasmissione, dunque, garantirebbe scintille e confronti quasi settimanali, un modo come un altro per tenere i telespettatori incollati davanti allo schermo anche quando non ci sono nuove conoscenze della quali parlare.