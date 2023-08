Potrebbe non essere un caso l'assenza di Armando Incarnato alla prima registrazione di U&D 2023/2024. L'uomo non era in studio giovedì scorso e i fan ipotizzano un suo allontanamento definitivo dal parterre del Trono Over. A supporto di questa teoria, c'è una segnalazione che è arrivata a Lorenzo Pugnaloni su Instagram: una persona che dice di aver incontrato il cavaliere durante le vacanze, racconta che lui stesso le avrebbe confermato l'addio al dating-show di Maria De Filippi.

Aggiornamenti sul protagonista di U&D

L'assenza di Armando e Riccardo alla registrazione di U&D del 24 agosto, è sicuramente una delle anticipazioni più spiazzanti che gli spettatori hanno letto in queste ore.

Quasi nessuno si aspettava che gli storici cavalieri del Trono Over non fossero in studio nel giorno in cui sono ricominciate le riprese, eppure così è andata.

Lorenzo Pugnaloni ha provato ad ipotizzare che Incarnato e Guarnieri siano rimasti dietro le quinte, e che quindi non abbiano fatto in tempo ad entrare per partecipare alla puntata d'esordio della nuova edizione, ma questo non è successo con nessuno degli altri veterani del parterre.

Chi è stato riconfermato nel cast (ovvero Gemma, Roberta e Aurora), ieri pomeriggio era al suo posto e non ha fatto il suo ingresso agli Elios in un secondo momento: questo porta a pensare che il napoletano e il pugliese potrebbero non aver mai raggiunto Roma per registrare il primo appuntamento della nuova stagione del dating-show.

Il parere di chi guarda U&D

Ad alimentare le voci sul possibile addio definitivo di Incarnato e Guarnieri al cast di U&D, è una segnalazione che è arrivata al blogger Pugnaloni la mattina del 25 agosto.

Tra le storie che Lorenzo ha postato su Instagram nelle ultime ore, spicca quella dedicata alle confidenze che il cavaliere napoletano avrebbe fatto ad una fan nel corso delle vacanze.

"Ho incontrato Armando quest'estate e, tra una parola e l'altra, mi ha detto che non avrebbe più partecipato", ha fatto sapere una persona che ha preferito rimanere anonima.

Lo storico protagonista del Trono Over, dunque, avrebbe anticipato ad alcuni spettatori la fine della sua avventura nel parterre del dating-show.

"Aspettiamo la prossima registrazione, ma ti posso dire che mi sembrava abbastanza convinto.

Come faremo senza di lui?", termina così il messaggio che Pugnaloni ha condiviso con i follower stamattina.

Chi sono i nuovi tronisti di U&D

Anche se quella sull'addio di Armando e Riccardo al momento rimane solo una teoria che non ha trovato conferme né nelle voci dei diretti interessati né in quella di Maria De Filippi, i fan di U&D non possono non sottolineare che la loro assenza in studio il 24 agosto è quantomeno insolita.

"Ricordate, quando lui smentì le voci che era stato cacciato disse che rimaneva in vacanza quanto voleva", ha commentato Pugnaloni lasciando aperta ogni possibilità sul futuro di entrambi i cavalieri del Trono Over.

Nel corso della prima registrazione stagionale, inoltre, sono stati presentati tre nuovi tronisti: Cristian, Brando e Manuela.

Solo quest'ultima è un volto già noto al pubblico in quanto ha partecipato ad una recente edizione di Temptation Island, gli altri due ragazzi sono sconosciuti e sono alla ricerca dell'anima gemella a soli 22 anni.

Tornando alla versione senior del dating-show, la redazione ha riconfermato tre dame storiche: Gemma Galgani, Roberta Di Padua e Aurora Tropea.

Ospiti all'esordio, alcuni protagonisti di Temptation 2023: gli ex Mirko e Perla con i nuovi compagni Greta e Igor, Gabriela e Giuseppe, Francesca e Manuel.