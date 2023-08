Le vacanze del cast di Uomini & Donne sono terminate: giovedì 24 agosto, infatti, è stata registrata la prima puntata della nuova edizione del dating-show, quella che esordirà sul piccolo schermo lunedì 11 settembre. Le anticipazioni che il blogger Pugnaloni sta riportando su Instagram, riguardano soprattutto i personaggi che compongono il cast 2023/2024: confermati tutti i veterani e presentati tre dei nuovi tronisti: Brando, Cristian e Manuela Carriero.

Aggiornamenti sulle riprese di U&D

Sono passati quasi quattro mesi dall'ultima registrazione di U&D: era l'inizio di maggio quando Maria De Filippi ha salutato il pubblico di Canale 5, dandogli appuntamento a dopo l'estate.

In quell'occasione, però, la conduttrice ha anticipato che gli opinionisti della nuova edizione sarebbero stati gli stessi di sempre: alle riprese del 24 agosto, infatti, hanno partecipato sia Gianni Sperti che Tina Cipollari (entrambi al centro di rumor su un possibile allontanamento durante le vacanze).

La puntata che si è svolta nel pomeriggio, dunque, è servita soprattutto per presentare il cast 2023/2024 e per aggiornare le persone presenti in studio su quello che è accaduto nelle vite degli storici protagonisti durante la pausa.

Il parterre del Trono Over è ripartito dall'immancabile Gemma Galgani (alla sua 14esima partecipazione consecutiva al dating-show), e dagli altri personaggi che da anni cercano l'amore in tv con scarsi risultati.

Le novità sui 'veterani' di U&D

Nel corso dell'estate sono circolate moltissime indiscrezioni sul cast di U&D 2023/2024: una di queste voleva l'allontanamento dal parterre di Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri, entrambi protagonisti di episodi sopra le righe e quindi contrari alle nuove linee guida dettate da Mediaset.

Il cavaliere campano pochi giorni fa ha sbottato sui social definendo "prive di fondamenta" le chiacchiere che stavano impazzando sul suo conto: il 24 agosto, però, sia quest'ultimo che il pugliese non erano in studio.

Si è vociferato anche di un'ospitata di coppia per Ida e Alessandro alla prima di U&D, ma oggi tutto ciò non è avvenuto: Platano e Vicinanza, infatti, sono a New York da qualche giorno per festeggiare i 40 anni di lui. I fan, però, sono speranzosi che in futuro i due tornino agli studi Elios per aggiornare il pubblico sulla loro idilliaca storia d'amore.

Chi va e chi resta a U&D

Le anticipazioni che sta dando Lorenzo Pugnaloni su Instagram, dunque, stanno permettendo ai fan di U&D di capire chi è stato riconfermato nel cast e se ci sono stati addii o ritorni (in primis quello di Isabella Ricci, avvistata all'aeroporto nella giornata di ieri e in partenza verso una destinazione "top secret").

Il parterre femminile del Trono Over riparte da Gemma e Roberta, ma anche da volti nuovi che i telespettatori impareranno a conoscere a partire dall'11 settembre; new entry anche tra i cavalieri, tra i quali non figuravano Riccardo e Armando (Pugnaloni ipotizza che potrebbero tornare nei prossimi appuntamenti).

Nessuno dei veterani appena citati ha trovato l'anima gemella durante le vacanze, quindi tutti sono tornati in studio per partecipare alle registrazioni.

Ospiti all'esordio alcuni concorrenti di Temptation Island: Mirko e Perla si sono confrontati davanti ai loro nuovi compagni, i tentatori Greta e Igor, ma anche Francesca e Manuel.