E' iniziata la pausa estiva per i personaggi di Un posto al sole, ecco che le prossime settimane saranno caratterizzate dalla messa in onda di alcune puntate speciali.

Lo stop in questione durerà fino al prossimo venerdì 25 agosto, motivo per cui i fan della soap opera campana dovranno armarsi di pazienza. Gli autori hanno tuttavia in serbo un paio di appuntamenti speciali oltre alla riproposizione delle repliche in una versione ricostruita.

Un posto al sole in onda con le repliche rieditate

Ogni anno la soap Un posto al sole è solita prendersi un periodo di pausa permettendo agli attori di staccare la spina e ovviare al calo di audience localizzato attorno al periodo di Ferragosto.

E così anche quest'estate, dal 14 al 25 agosto, Upas si fermerà. In attesa di proseguire con le nuove puntate, gli autori hanno pensato bene di proporre i momenti salienti di quest'ultima stagione, come la morte di Susanna Picardi, in una versione a dir poco particolare. Nello specifico si tratta di repliche rieditate, accompagnate dalla voce narrante di Raffaele Giordano. In questo modo si è pensato di mantenere acceso l'interesse degli spettatori.

Tra le puntate riproposte in queste due settimane d'agosto, troviamo sia l'attentato di Lello Valsano, costato la vita a Susanna Picardi, che il processo al malavitoso, accompagnate dalle minacce indirizzate a Raffaele. Si passerà in rassegna anche il ritorno di Luca De Santis, con riferimento al suo segreto e alla sua assunzione come primario dell'ospedale.

Non mancheranno nemmeno l'amore sbocciato tra Salvatore e Castrese, il ricordo della coppia Otello e Teresa e l'intreccio ordito da Lara sfruttando l'innocente Tommaso.

Previste due puntate speciali di Un posto al sole

Ci saranno anche un paio di puntate speciali, previste nelle giornate di martedì 22 e mercoledì 23 agosto, in cui saranno protagonisti Eugenio, Damiano, Rosa e Viola.

A confermarlo è stata Ilenia Lazzarin attraverso un post pubblicato all'interno del suo profilo ufficiale Instagram. Nel medesimo post, l'attrice ha fatto sapere che le nuove puntate riprenderanno la regolare messa in onda a partire dal prossimo lunedì 28 agosto su Rai 3.

UPAS finale di stagione: Roberto ha lasciato Marina, Damiano ha capitolato a Eduardo

L'ultima puntata si è conclusa con molta suspense. Roberto Ferri ha chiuso con Marina dopo aver scoperto le intenzioni della moglie, la quale gli ha fatto presente che Tommaso non è suo figlio e che intende sottoporlo ad un test del DNA. Ferri ha chiesto alla donna di stare alla larga dal bambino e da lui. Per quanto riguarda Damiano Renda, trovandosi in una posizione di grave pericolo, ha finito per accettare di sottostare agli ordini di Eduardo. In questo modo il poliziotto spera di impedire che, con una sua eventuale morte, il figlio Manuel possa venire adottato dallo zio diventando anch'egli un malavitoso. Ancora poche giornate e i fan di Un posto al sole potranno scoprire che cosa accadrà a Marina e Damiano.