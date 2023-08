L'appuntamento con Un posto al sole è in programma nella settimana 4-8 settembre 2023 con nuovi episodi in prima visione assoluta che si preannunciano densi di sorprese e colpi di scena.

Le sorprese non mancheranno, dato che al centro dell'attenzione ci saranno le vicende di Roberto Ferri, il quale inizierà a nutrire dei veri sospetti nei confronti di Lara e per tale motivo deciderà di indagare per scoprire la verità.

Spazio anche alle vicende di Guido e Mariella: i due si ritroveranno ai ferri corti e litigheranno per colpa di Alberto Palladini.

Roberto perde Marina: anticipazioni Un posto al sole 4-8 settembre

Nel dettaglio, le anticipazioni di Un posto al sole nella settimana 4-8 settembre 2023, rivelano che Roberto si ritroverà a fare i conti con l'assenza di Marina in casa.

Dopo la furiosa lite che c'è stata tra i due, la signora Giordano deciderà di prendere le sue cose e andare via dall'appartamento condiviso con suo marito, per stabilirsi altrove.

In questo modo, quindi, Marina confermerà la sua intenzione di voler voltare pagina e mettere così la parola fine al suo matrimonio, delusa dal modo in cui è stata trattata da Roberto.

Ferri, quindi, dovrà affrontare la perdita di Marina e questa volta la situazione si preannuncia molto più complicata del previsto per la coppia.

Roberto sospetta e indaga su Lara: anticipazioni Un posto al sole all'8 settembre

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché nel corso delle nuove puntate di Un posto al sole della prossima settimana, ci sarà spazio anche per i sospetti di Roberto nei confronti di Lara.

Ferri, infatti, inizierà ad avere dei dubbi sul comportamento e sul modo di fare di Lara e deciderà di mettersi all'opera per poter indagare e scoprire come stanno le cose.

Per la prima volta, quindi, Roberto inizierà a sospettare di non essere il vero padre del piccolo Tommaso, così come gli ha sempre fatto credere la sua ex compagna.

Dopo mesi di bugie e menzogne, quindi, la verità potrebbe venire a galla e finalmente la signora Martinelli potrebbe ritrovarsi messa con le spalle al muro.

Guido e Mariella ai ferri corti: anticipazioni Un posto al sole all'8 settembre

E poi ancora, le anticipazioni riguardanti le nuove puntate di Un posto al sole all'8 settembre, rivelano che ci sarà anche un duro scontro tra Guido e Mariella.

Il motivo? Guido non gradirà che la sua compagna si è schierata contro le sorelle Cirillo e ha difeso Alberto, nel momento in cui Palladini rimproverava le gemelle per il ritardo nel pagamento dell'affitto mensile.

Guido non riuscirà a comprendere come sua moglie abbia potuto prendere le difese di Alberto, un uomo spregevole che lui considera un farabutto a tutti gli effetti.

A quel punto, mortificata dalle parole del marito, ecco che Mariella deciderà di chiedere scusa a Serena: la ragazza in un primo momento si mostrerà particolarmente delusa e non sarà disposta ad accettare facilmente le scuse della compagna di Guido.