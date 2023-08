Un posto al sole non andrà in onda venerdì 8 settembre per lasciare spazio su Rai 3 alla Diamond League di atletica leggera, giovedì 7 però ci sarà un doppio episodio. Intanto le anticipazioni delle puntate in onda dal 3 al 7 settembre rivelano che Marina e Silvana abbandoneranno Palazzo Palladini, ma Roberto inizierà a sospettare che Tommy non sia suo figlio.

Nel frattempo Rossella accetterà la proposta di matrimonio di Riccardo, mentre Nunzio farà un piacevole incontro.

Brutte notizia per Giulia, la quale scoprirà che la sua cagnolina ha gravi problemi di salute.

Per finire, Viola rimarrà sconvolta nel vedere uno scambio di denaro tra Damiano ed Eduardo

Lunedì 4 settembre: Nunzio e Rossella decidono di sposarsi

Nunzio (Vladimir Randazzo) non prenderà bene la notizia delle nozze imminenti tra Riccardo (Mauro Racanati) e Rossella (Giorgia Gianetiempo). Nel frattempo quest'ultima inizierà a mostrarsi piuttosto dubbiosa in merito al matrimonio.

Intanto Speranza (Mariasole Di Maio) rivelerà a Giulia (Marina Tagliaferri) tutte le sue perplessità in merito alla salute della cagnetta Bricca.

Mariella (Antonella Prisco) accetterà di scusarsi con Serena (Miriam Candurro), ma finirà in un tranello ordito da Guido (Germano Bellavia). Il vigile, infatti, deciderà di dare una lezione a sua moglie, per spingerla a non ricadere più negli stessi errori.

Martedì 5 settembre: Nunzio fa un incontro romantico

Nonostante abbia accettato da poco la la proposta di matrimonio di Riccardo, Rossella inizierà a mostrare i primi segni di pentimento. Nel frattempo Nunzio si imbatterà in un'affascinante conoscenza di Alberto (Maurizio Aiello).

L'ipotesi più probabile è che Bricca sia affetta da demenza senile: tale condizione patologica metterà fortemente a disagio Luca (Luigi Di Fiore).

Mariella proverà a far pace con Serena, ma un imprevisto complicherà, non poco, le cose.

Mercoledì 6 settembre: Viola fa una scoperta spiazzante

Raffaele (Patrizio Rispo) proverà a difendere Rosa (Daniela Ioia), per permettere ad Antonio (Edoardo Scafora) e Manuel (Manuel D'Angelo) di tornare a frequentarsi. Viola (Ilenia Lazzarin) però non sembrerà propensa al perdono, tuttavia presto la sua attenzione verrà rivolta verso un'altra scoperta sconvolgente.

Riccardo, Rossella e i suoi familiari si prodigheranno nei preparativi per le nozze, mentre Nunzio troverà il modo di distrarsi e, allo stesso tempo, prendersi una rivincita su Alberto.

Alla Terrazza, Giulia dovrà fare i conti con un evento molto traumatico, che la porterà a riflettere sul suo futuro.

Giovedì 7 settembre (doppia puntata): Roberto dubita di Lara

Marina (Nina Soldano) e Silvana (Anna D’Agostino) si appresteranno a lasciare, per sempre, Palazzo Palladini e Lara (Chiara Conti) ne approfitterà per prendere il posto della sua rivale nella vita di Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli). Nel frattempo quest'ultimo inizierà a dubitare del fatto che Tommy sia davvero suo figlio.

Dopo aver visto Damiano (Luigi Miele) ed Eduardo (Fiorenzo Madonna) scambiarsi del denaro, Viola proverà ad indagare per capire cosa c'è in ballo tra i due uomini.

Nonostante le buone intenzioni iniziali, Mariella si ritroverà nuovamente in guerra con le sorelle Cirillo.

Infine Giulia, in ansia per Bricca, non potrà contare sul supporto di Luca. Le condizioni del cane metteranno infatti il primario in un forte difficoltà.