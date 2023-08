Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera tedesca Tempesta d'amore, incentrata sulla vita di alcuni dipendenti di un immaginario hotel nei pressi di un paesino vicino Monaco di Baviera. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 3 al 9 settembre 2023, tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle ore 19:50 circa.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla notte trascorsa fra Paul e Josie in una baita, sulla partenza di Tina, sull'avvicinamento fra Michael e Carolin, sul ricatto di Christoph ai danni di Ariane e sulla sofferenza di Merle nei confronti di Shirin.

Josie si dichiara a Paul

Le anticipazioni di Tempesta d'amore ci segnalano che Paul sarà sempre più in difficoltà in presenza di Constanze e tenterà di evitarla in tutti i modi. Per questo motivo, ignorerà l'allerta del maltempo e andrà a fare un'escursione nel bosco. Lì, verrà sorpreso da un temporale e sarà costretto a rifugiarsi in una delle baiate del Furstenhof. Nel frattempo, Josie verrà incaricata di preparare una cena in una delle baite dell'hotel. Alla fine i due giovani si ritroveranno nella stessa stanza, costretti dal maltempo a trascorrere una notte insieme. Josie approfitterà dell'occasione per dichiararsi a Paul. Poco prima che possa farlo anche quest'ultimo, confessando di essere innamorato di lei, arriverà Constanze a rovinare tutto.

Intuendo che il Lindbergh voleva confessarle i suoi sentimenti, Josie deciderà di affrontarlo per chiedergli spiegazioni. A quel punto, Paul negherà ogni cosa, spezzandole il cuore. Sofferente, la giovane si confiderà con Tina. Più tardi, quest'ultima intuirà che Paul è innamorato della cuoca e le consiglierà di combattere per i propri sentimenti.

Dopo di che Tina saluterà gli abitanti del Furstenohf e ritornerà in Islanda.

Shirin soffre per la lontananza da Gerry

Carolin accetterà di cantare con Michael, trascorrendo una bella serata con lui e Rosalie. Nel tentativo di sdebitarsi, la coppia chiederà a Werner di assumere l'amica come maestra di equitazione dell'hotel senza sapere che nasconde qualcosa.

Il Saalfeld rimarrà stupito dall'esperienza lavorativa di Carolin ma deciderà comunque di non assumerla dopo aver saputo che è stata in prigione per aver contrabbandato opere d'arte. A quel punto, la donna deciderà di partire fino a quando Rosalie non gli offrirà un lavoro al caffè Liebling. Più tardi, Michael trascorrerà del tempo con lei in cui riaffioreranno i vecchi sentimenti. Ariane affermerà di avere una copia delle prove con cui ricatta Christoph. Pur sapendo che Kalenberg mente, l'albergatore farà credere alla dark lady di averla avvelenata, promettendo di darle l'antidoto solo in cambio delle prove.

Shirin soffrirà moltissimo per la lontananza da Gerry, Henning se ne renderà conto ed escogiterà un modo per farli riappacificare. Merle tenterà di ignorare la gelosia che prova per Ceylan, fino a quando non le farà una scenata nel corso di un'uscita in birreria.