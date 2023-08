La nuova stagione di Un posto al sole, in partenza da lunedì 28 agosto nella fascia serale di Rai 3, promette colpi di scena e clamorose novità.

Spazio in primis alle vicende di Marina e Lara che, questa, volta potrebbero ritrovarsi davvero ai ferri corti. Le bugie custodite dalla signora Martinelli rischiano di venire a galla e, per Roberto Ferri, ciò potrebbe essere un grosso trauma.

Arriva la resa dei conti tra Marina e Lara nelle nuove puntate di Un Posto al sole

Nel dettaglio, Lara è riuscita ad avere la meglio contro Marina, nonostante quest'ultima sia ormai consapevole del fatto che il piccolo Tommaso non sia figlio della donna e di Roberto Ferri.

Tuttavia, in mancanza di prove certe e inconfutabili, Roberto non ha creduto alla versione dei fatti di sua moglie, motivo per il quale le ha chiesto di smetterla di andare avanti con queste indagini volte a screditare la sua ex compagna, nonché mamma di suo figlio.

Un duro colpo per Marina che, consapevole del fatto di non essere nel torto, cercherà in tutti i modi di dimostrare come stanno realmente le cose.

Le bugie di Lara vengono a galla nelle nuove puntate di Upas?

E così, nel corso delle prossime puntate inedite di Un Posto al sole in programma su Rai 3, la signora Giordano andrà avanti per la sua strada e continuerà a cercare di dimostrare che Lara sta ingannando e prendendo in giro tutti.

Di conseguenza, tra le due donne potrebbe arrivare il fatidico e atteso momento della resa dei conti finale. La verità potrebbe emergere da un momento all'altro e, a quel punto, Lara si ritroverebbe con le spalle al muro, costretta a confessare tutte le bugie che ha raccontato in merito al piccolo Tommaso.

Una verità che potrebbe rivelarsi amara più che mai per Roberto Ferri che, in questi mesi, ha dimostrato un profondo e intenso affetto nei confronti del bambino.

Roberto vittima di un malore per le bugie di Lara nelle nuove puntate di Un Posto al sole?

Roberto ha sempre cercato di proteggere il piccolo Tommaso e di tenerlo lontano dai dubbi e dai sospetti di Marina, senza mai credere alle parole della donna. Di conseguenza, scoprire che il bambino non è il suo vero figlio potrebbe avere delle conseguenze nefaste sulla vita del ricco imprenditore.

A tal proposito, non si esclude che Roberto possa avere un malore nel corso delle nuove puntate di Un Posto al sole della stagione autunnale, proprio quando scoprirà che Tommaso non è suo figlio.

L'imprenditore potrebbe finire in ospedale dopo aver appreso delle menzogne raccontate da Lara e portate avanti per diversi mesi.