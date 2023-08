Chi ci sarà nel cast della prossima stagione di Uomini e donne? L'appuntamento con il talk show dei sentimenti di Maria De Filippi è confermato da metà settembre su Canale 5 e, intanto, emergono già le prime anticipazioni su quelli che saranno i protagonisti di questa attesissima stagione.

Tra i protagonisti del trono over ci sarà spazio per il ritorno in studio di Gemma Galgani mentre non è prevista la presenza in studio di Ida Platano.

Chi c'è nel nuovo cast di Uomini e donne 2023/2024: Gemma ritorna

Nel dettaglio, le prime anticipazioni su Uomini e donne rivelano che Maria De Filippi ripartirà con le registrazioni a fine agosto.

La messa in onda del programma, invece, al momento è prevista dall'11 settembre in poi nella fascia del primo pomeriggio, subito dopo l'appuntamento quotidiano con Terra amara.

Anche quest'anno, accanto ai protagonisti giovani del talk show, ci sarà spazio per il ritorno dei volti del trono over, pronti a mettersi in gioco per cercare l'amore sotto i riflettori dello studio televisivo di Canale 5.

Tra quelli confermati, spicca il nome di Gemma Galgani: pur essendo uno dei nomi più controversi e discussi dal pubblico del talk show, la dama torinese continuerà ad essere un volto di spicco della trasmissione.

Ida Platano e Pinuccia fuori dal cast di Uomini e donne

Quella in partenza a settembre, però, potrebbe essere l'ultima edizione di sempre per Gemma: si vocifera che, se entro il mese di maggio non riuscisse a trovare un nuovo cavaliere, potrebbe prendere in considerazione l'idea di uscire di scena dalla trasmissione in maniera definitiva.

Non è previsto, invece, il ritorno di Ida Platano nonostante nei mesi scorsi si fosse parlato di un suo rientro in studio in una nuova veste.

Ida, infatti, veniva indicata come possibile nuova opinionista a "bordo campo" del talk show dei sentimenti di Canale 5, ma così non sarà.

La dama siciliana non parteciperà in qualità di opinionista al programma, così come non ci sarà spazio per il ritorno di Pinuccia che, al contrario, vorrebbe ritornare a far parte del parterre over.

Riccardo Guarnieri a rischio: anticipazioni Uomini e donne settembre

Situazione in bilico anche per Riccardo Guarnieri: lo storico ex fidanzato di Ida Platano non sarebbe ancora riconfermato ufficialmente nel parterre di protagonisti del prossimo settembre.

Del resto, questa estate, Riccardo ha tenuto banco sui social con le notizie legate ad un suo nuovo presunto flirt.

Resta da capire, quindi, se questa storia d'amore c'è stata per davvero e, soprattutto, se il cavaliere intende portarla avanti e rinunciare così alla sua presenza nel cast del talk show pomeridiano di Canale 5.