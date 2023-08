Arriverà per Marina il momento di incastrare Lara in Un posto al sole? La verità è molto vicina, ma sembra che non arrivi mai il momento decisivo. Le anticipazioni delle prossime puntate svelano che Marina sarà pronta a smascherare Lara, ma un imprevisto non rivelato dalle anticipazioni rischierà di capovolgere la situazione a suo sfavore.

Di recente si è poi scoperto, grazie a una foto del copione della soap, che un personaggio finirà in carcere. Chissà se si tratti di Marina invece che di Lara, viste le ultime anticipazioni di Upas.

Di seguito quello che accadrà negli episodi di agosto in prima visione su Rai 3.

Un posto al sole anticipazioni: Marina ha un'idea per avvicinarsi a Tommaso

Le anticipazioni di Un posto al sole svelano che il battesimo di Tommy si avvicina. Lara, Ida e Roberto sono presi dai preparativi e Marina non pensa ad altro che dimostrare la verità sulla paternità del bimbo.

L'intento di Marina è quello di fermare la cerimonia del battesimo di Tommaso in tempo, magari irrompendo con la polizia. Il tempo, però, stringe.

Marina non si arrende e trova il modo per avvicinarsi a Tommy e prendere le prove che le servono: cosa avrà in mente?

Anticipazioni Un posto al sole: Marina trova l'occasione per incastrare Lara

La costanza di Marina viene premiata nelle nuove puntate di Upas. Durante i sopralluoghi per organizzare la cerimonia del battesimo di Tommy, ecco che trova l'occasione adatta per mostrare a Roberto le prove che incastrano Lara.

Peccato che Lara abbia previsto tutto e, grazie anche all'appoggio di Ida, abbia escogitato un piano per mettere nei guai la sua eterna rivale.

Per Marina le cose si mettono male e Roberto potrebbe non venire mai a conoscenza di tutte le bugie che le ha raccontato Lara.

Upas spoiler agosto: Lara ha in serbo una brutta sorpresa per Marina

La cerimonia è ormai alle porte e Marina ha tutto ciò che le occorre per dimostrare ciò che ha scoperto, ovvero che Lara ha perso il bambino e che Tommaso non è figlio di Roberto.

Per lei non è semplice dimostrare a tutti ciò che ha scoperto, anche perché Lara ha giocato d'anticipo, allertata da Ida.

Come svelano gli spoiler Upas, Lara ha in serbo per Marina una brutta sorpresa. Nelle prossime puntate in onda su Rai 3 un imprevisto rischia di capovolgere la situazione completamente a sfavore di Marina.

Le anticipazioni non forniscono ulteriori dettagli a riguardo, ma le cose per Marina si mettono male e Lara potrebbe avere la meglio anche questa volta, sempre che un colpo di scena non rimescoli le carte in tavola.