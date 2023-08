Continua il grande successo della soap opera La promessa, in onda su Canale 5, che appassiona milioni di telespettatori. Le anticipazioni e le trame delle prossime puntate rivelano che Teresa vorrà ingerire del veleno dopo un'amara scoperta mentre Jana sarà distrutta dal fatto che Manuel non la riconosce più.

Inoltre, Catalina verrà a sapere che Padre Camilo è un impostore e il matrimonio di Manuel e Jimena sarà in bilico dopo l'arrivo alla villa di Alonso, pronto a rimescolare le carte in tavola.

Di seguito, le trame dettagliate di ciò che accadrà nei nuovi episodi in prima visione assoluta Mediaset.

La Promessa anticipazioni: i segreti della villa scoperti da Catalina

Nei nuovi episodi della soap La Promessa, Manuel inizierà a stare meglio e a riprendersi fisicamente, ma la sua memoria non tornerà. Jimena lo avrà convinto di essere innamorato di lei e il giovane vorrà mantenere fede alla promessa di sposarla, nonostante non provi nulla.

Tanti sono i segreti che aleggiano nella villa, e Catalina ne scoprirà alcuni che cambieranno per sempre le trame. Il primo riguarderà il fatto che Cruz vendette la spilla di sua madre per pagarsi la sfarzosa festa di compleanno e, dopo averla recuperata, prometterà di vendicarsi. Ma non solo.

Nelle prossime puntate Catalina scoprirà la vera identità di Padre Camilo che, in realtà, è stato mandato alla villa solo per reperire informazioni su Jimena e Manuel.

Intanto, Teresa si preparerà a fare un gesto estremo.

Anticipazioni La Promessa: Teresa consumata dal dolore

Continuando con le anticipazioni de La Promessa, vedremo che Teresa sarà molto nostalgica nel vedere i preparativi per il matrimonio di Manuel e Jimena. La domestica non riuscirà a superare la rottura con Mauro e non vedrà alcuna possibilità per una vita felice.

Come se non bastasse, Teresa si sentirà in colpa per la morte del barone.

Angosciata, prenderà una bottiglietta contenente del veleno dalla lavanderia, pronta a ingerirla per porre fine alla sua triste esistenza.

Anticipazioni e trame La Promessa: Manuel non ricorda Jana

Catalina e Jana decideranno di riparare l'aereo di Manuel con la speranza che il giovane possa recuperare un po' di memoria ma non servirà a nulla.

Al contrario, dirà loro di non aver alcuna intenzione di riprendere a volare.

Grazie alla complicità di Maria, Jana troverà il modo di restare da sola con Manuel, ma sprofonderà nel dolore dopo aver constatato che anche questa volta il ragazzo non la riconosce: ma è davvero così o qualcuno sta tramando alle sue spalle?

Nel frattempo, l'arrivo di Alonso sarà determinante per Manuel, non comprendendo l'ossessione del figlio nel voler sposare Jimena e così proporrà di sospendere la cerimonia, visto che dopo la morte del barone i loro problemi economici sono finiti.

Infine, Lope arriverà appena in tempo prima che Teresa ingerisca il veleno, fermandola prima che sia troppo tardi.